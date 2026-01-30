Bola Panas Inggris China AS Terkejut

Internationalmedia.co.id – News – Hubungan antara Inggris dan China menunjukkan kemesraan yang semakin intens, memicu kekesalan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dinamika ini mencapai puncaknya saat Perdana Menteri Inggris Keir Starmer baru-baru ini melakukan kunjungan bersejarah ke Beijing, bertemu langsung dengan Presiden China Xi Jinping.

Dilansir AFP, Jumat (30/1/2026), kejengkelan Trump tersirat jelas ketika dimintai tanggapan oleh wartawan mengenai keputusan Inggris untuk "berbisnis" dengan China. "Iya, sangat berbahaya bagi mereka untuk melakukan hal itu," ujarnya, menyoroti langkah London. Pendekatan Inggris ini, yang diikuti kunjungan serupa dari sejumlah pemimpin Barat lainnya, banyak dilihat sebagai indikasi pergeseran dari ketergantungan pada AS yang semakin sulit diprediksi.

Kunjungan Starmer ke China merupakan yang pertama bagi seorang PM Inggris sejak tahun 2018. Selama pertemuan pada Kamis (29/1) waktu setempat, Starmer dan Xi Jinping, bersama para pejabat tinggi China, tidak hanya berdiskusi mendalam namun juga menandatangani beberapa perjanjian kerja sama penting, menandai babak baru dalam hubungan bilateral yang kompleks.

Momen paling menarik dari kunjungan tersebut adalah hadiah unik yang diberikan PM Starmer kepada Presiden Xi Jinping: sebuah bola pertandingan resmi dari laga sengit antara Arsenal dan Manchester United. Hadiah ini bukan sekadar cinderamata, melainkan isyarat simbolis untuk menghangatkan kembali hubungan China-Inggris yang sebelumnya sempat mendingin secara signifikan sejak 2015.

Presiden Xi Jinping sendiri dikenal luas sebagai penggemar berat sepak bola, bahkan memiliki visi "tiga fase" untuk sepak bola China: lolos kualifikasi Piala Dunia, menjadi tuan rumah, dan akhirnya memenangkannya. Minat pribadi Xi ini menjadi peluang strategis bagi negara-negara kekuatan sepak bola global untuk menerapkan "diplomasi sepak bola" sebagai kekuatan lunak, mencari titik temu di tengah kompleksitas politik global.

Sejarah mencatat, ini bukan kali pertama Liga Premier Inggris berperan dalam diplomasi bilateral. Pada tahun 2015, saat kunjungan kenegaraan Xi ke Inggris, PM David Cameron membawa Xi Jinping ke tempat latihan Manchester City. Swafoto ikonik Xi, Cameron, dan striker Man City, Sergio Aguero, saat itu melambangkan dimulainya "era keemasan" hubungan kedua negara. Berbagai pemimpin dunia lain juga sering menggunakan taktik serupa; Xi pernah menerima jersey nomor 10 ikonik di Argentina, diundang ke pertandingan persahabatan junior di Jerman oleh Angela Merkel, dan bahkan momen menendang bola di Irlandia sempat viral secara global.

Meskipun hubungan politik antara China dan Inggris sempat mendingin, hadiah Starmer ini menunjukkan bahwa "jembatan sepak bola" masih kokoh berdiri. Ini menegaskan bagaimana olahraga, khususnya sepak bola, dapat menjadi medium ampuh untuk memupuk persahabatan dan membangun kembali kepercayaan di panggung global, bahkan di tengah ketegangan geopolitik yang memanas dan kekhawatiran dari sekutu tradisional.