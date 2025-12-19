Bintang NASCAR dan Keluarga Tewas Tragis di Udara AS

Sebuah tragedi udara mengguncang North Carolina, Amerika Serikat, baru-baru ini. Sebuah jet pribadi dilaporkan jatuh, menewaskan tujuh orang di dalamnya, termasuk mantan pembalap legendaris NASCAR, Greg Biffle, beserta istri dan kedua anaknya. Internationalmedia.co.id – News melaporkan insiden memilukan ini terjadi tak lama setelah pesawat lepas landas.

Menurut Sheriff Darren Campbell, yang pernyataannya dikutip dari AFP, seluruh tujuh penumpang di dalam pesawat nahas tersebut dipastikan meninggal dunia. Patroli Jalan Raya Negara Bagian North Carolina menambahkan bahwa jet pribadi tersebut baru saja mengudara dari Bandara Statesville, di utara kota Charlotte, sebelum berbalik arah untuk mencoba pendaratan darurat dan akhirnya jatuh.

Dunia balap dan penggemar NASCAR berduka atas kepergian Greg Biffle, salah satu nama besar di lintasan. Ia tewas bersama istrinya, Cristina Grossu Biffle, dan kedua anak mereka. Kabar duka ini sontak menyebar dan mengejutkan banyak pihak, mengingat reputasi Biffle yang dikenal luas.

Richard Hudson, seorang anggota parlemen Partai Republik yang juga merupakan teman dekat keluarga korban, menyampaikan rasa dukanya yang mendalam melalui unggahan di media sosial. "Saya sangat terpukul atas kehilangan Greg, Cristina, dan anak-anak mereka. Hati saya bersama semua orang yang mencintai mereka. Mereka adalah teman-teman yang menjalani hidup dengan fokus membantu orang lain," tulis Hudson, menggambarkan betapa berharganya sosok Biffle dan keluarganya.

Untuk mengungkap penyebab pasti tragedi ini, Badan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) telah mengumumkan akan segera meluncurkan tim investigasi. "Tim tersebut diperkirakan akan tiba di lokasi kejadian malam ini," demikian pernyataan dari badan tersebut, menandakan keseriusan dalam penyelidikan insiden yang merenggut nyawa satu keluarga terkemuka ini.