Bencana di Bangkok: Lubang Maut Menelan Jalan Raya!

Internationalmedia.co.id melaporkan kejadian mengejutkan di Bangkok, Thailand. Rabu dini hari (24/9), sebuah sinkhole raksasa tiba-tiba muncul dan menelan sebagian jalan raya yang ramai. Lubang menganga sedalam 50 meter itu terletak di depan Rumah Sakit Vajira, dekat kantor polisi setempat, dan memaksa warga sekitar untuk dievakuasi.

Kejadian ini sontak membuat panik warga. Menurut laporan internationalmedia.co.id, lubang tersebut bahkan menyeret kabel listrik dan memperlihatkan pipa yang pecah serta menyemburkan air. Puluhan polisi dan pejabat kota langsung menutup lokasi kejadian untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.

Direktur departemen pencegahan bencana Bangkok, Suriyachai Rawiwan, menjelaskan kepada internationalmedia.co.id bahwa hujan deras dan kebocoran pipa air diduga menjadi penyebab utama amblasnya tanah. Air yang bocor secara perlahan mengikis tanah di bawah jalan hingga akhirnya terjadi keruntuhan. Ia menambahkan bahwa air yang mengikis tanah juga menyeret sejumlah material ke stasiun kereta bawah tanah yang sedang dibangun, memperparah kerusakan. Untungnya, hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa.

Otoritas Transportasi Cepat Massal milik negara, yang bertanggung jawab atas pembangunan terowongan kereta bawah tanah di lokasi tersebut, menyatakan akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini. Kantor polisi di dekat sinkhole telah dievakuasi, dan seorang perwira polisi senior, Sayam Boonsom, juga memerintahkan evakuasi untuk blok-blok apartemen di sekitar lokasi. Gubernur Bangkok, Chadchart Sittipunt, menyebut tanah di lokasi tersebut tersedot ke dalam lubang yang terbentuk.

Video yang beredar di media sosial dan telah diverifikasi oleh internationalmedia.co.id memperlihatkan kepanikan warga saat jalan raya tiba-tiba amblas. Rekaman tersebut menunjukkan orang-orang berlarian dari area konstruksi di Jalan Samsen saat tanah retak dan membentuk lubang besar berisi air. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya infrastruktur yang kokoh dan tanggap bencana di kota-kota besar.