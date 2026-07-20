Banten Ajak Vietnam Garap Proyek Raksasa

Internationalmedia.co.id – News – Pemerintah Provinsi Banten, melalui kolaborasi strategis dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, secara proaktif membuka pintu investasi bagi para pengusaha dari Vietnam. Langkah ini diambil menyusul tingginya minat investor Vietnam yang mulai mencermati potensi ekonomi di Bumi Jawara. Pertemuan awal yang krusial antara Pemprov Banten dan Komite Bilateral Vietnam dan Kamboja KADIN, yang diwakili oleh Edwin Setiawan Tjie, berlangsung di Gedung Negara, Serang, pada Senin, 20 Juli 2026.

Gubernur Banten, Andra Soni, mengungkapkan bahwa banyak industrialis Vietnam yang kini melirik Indonesia sebagai destinasi investasi. "Pak Edwin menyampaikan bahwa pengusaha di Vietnam sangat tertarik dengan Indonesia. Kami menawarkan Banten sebagai pilihan utama karena lokasinya yang strategis dekat dengan Ibu Kota Jakarta, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta populasi yang besar, menempati peringkat keenam terbesar di Indonesia," jelas Andra seusai pertemuan penting tersebut.

Berbagai sektor menjanjikan telah disiapkan untuk menarik modal asing dari Vietnam. Andra Soni merinci beberapa di antaranya, mulai dari pengembangan kawasan industri terpadu yang modern, sektor perumahan atau real estat yang terus berkembang pesat, hingga peluang besar di peternakan sapi perah. "Mereka melihat adanya kebutuhan besar akan pasokan susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berjalan. Saat ini, kita masih banyak melakukan impor, padahal Banten punya potensi besar untuk memproduksi susu sendiri dengan dukungan teknologi peternakan yang sudah maju di Vietnam," papar Gubernur.

Pertemuan dengan KADIN ini hanyalah langkah awal dari serangkaian upaya Pemprov Banten. Andra Soni menegaskan, pembahasan lebih lanjut mengenai potensi investasi ini akan segera ditindaklanjuti dengan agenda yang lebih besar. "Insyaallah, ini akan berlanjut dengan Banten Investment Forum yang akan kami selenggarakan pada bulan Oktober mendatang, bertepatan dengan rangkaian Hari Ulang Tahun Banten. Kami berencana mengundang banyak calon investor dari berbagai negara," tambahnya, menunjukkan ambisi Banten di kancah global.

Pemprov Banten juga berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan dan fasilitas bagi setiap investor yang berminat menanamkan modalnya di wilayah tersebut. "Pemerintah Provinsi Banten siap membantu dan memfasilitasi setiap investor yang ingin berinvestasi di Banten, tentunya sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutup Andra Soni, menegaskan keseriusan daerahnya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik.