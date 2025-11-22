AS Kirim Sinyal Bahaya di Langit Venezuela? Penerbangan Sipil Wajib Waspada!

Internationalmedia.co.id – Regulator penerbangan Amerika Serikat (AS), Federal Aviation Administration (FAA), baru-baru ini mengeluarkan peringatan penting bagi seluruh pesawat sipil yang melintasi wilayah udara Venezuela. Peringatan ini mengindikasikan adanya potensi bahaya akibat "peningkatan aktivitas militer" di tengah eskalasi kehadiran pasukan AS di kawasan Karibia.

FAA mengimbau seluruh maskapai penerbangan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan. "Situasi keamanan yang memburuk dan meningkatnya aktivitas militer di dalam atau di sekitar Venezuela dapat menimbulkan risiko potensial bagi pesawat di semua ketinggian," demikian bunyi pernyataan resmi FAA. Risiko ini mencakup penerbangan lintas udara, fase kedatangan dan keberangkatan, serta pesawat yang berada di darat.

Peringatan ini muncul seiring dengan langkah AS yang mengerahkan kapal induk beserta kelompok tempurnya, sejumlah kapal perang Angkatan Laut, dan jet tempur siluman ke wilayah tersebut. Meskipun Washington mengklaim pengerahan ini bertujuan untuk memberantas perdagangan narkoba, banyak pihak yang khawatir bahwa tujuan sebenarnya adalah perubahan rezim di Caracas.

Beberapa hari sebelum peringatan ini dikeluarkan, AS juga berencana menetapkan organisasi terorisme untuk kartel narkoba yang diduga dipimpin oleh Presiden Nicolas Maduro. Langkah ini semakin memicu spekulasi mengenai kemungkinan aksi militer terhadap pemerintahan Maduro.

Sejak awal September, militer AS telah melancarkan serangkaian serangan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur. Operasi ini dilaporkan telah menewaskan lebih dari 80 orang. Namun, hingga saat ini, Washington belum memberikan bukti yang meyakinkan bahwa kapal-kapal tersebut benar-benar digunakan untuk menyelundupkan narkoba atau menimbulkan ancaman bagi AS.

Ketegangan regional semakin meningkat akibat operasi militer AS dan pengerahan kekuatan militer yang menyertainya. Presiden Donald Trump bahkan mengakui bahwa ia tidak mengesampingkan kemungkinan pengerahan pasukan AS ke wilayah Venezuela. Namun, ia juga menambahkan bahwa dirinya "mungkin" akan melakukan pembicaraan dengan Maduro.

Situasi di Venezuela terus menjadi perhatian dunia, dan peringatan FAA ini menjadi sinyal penting bagi maskapai penerbangan untuk meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan penerbangan.