Api Maut Pabrik Petasan India

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden tragis mengguncang India selatan pada Minggu, ketika sebuah pabrik petasan di distrik Virudhunagar, negara bagian Tamil Nadu, dilalap api. Kebakaran dahsyat ini menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai enam lainnya, memicu duka mendalam di seluruh negeri.

Kepala polisi setempat, N. Shreenatha, mengonfirmasi kepada internationalmedia.co.id bahwa "20 orang dipastikan tewas" dalam insiden yang terjadi di pabrik berlisensi tersebut. Hingga kini, tim penyelamat masih berjibaku di lokasi kejadian, berupaya mencari korban dan mengamankan area. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan mendalam, menambah misteri di balik tragedi ini.

Insiden mematikan ini bukan kali pertama terjadi di India. Kecelakaan industri, terutama di sektor manufaktur yang berisiko tinggi seperti pabrik petasan, seringkali menjadi sorotan. Kurangnya kepatuhan terhadap standar keselamatan dan penegakan hukum yang lemah kerap disebut sebagai faktor utama di balik rentetan tragedi serupa yang terus berulang.

Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyampaikan belasungkawa mendalam melalui unggahan di media sosial. Ia menyebut insiden ini "sangat menyedihkan" dan menyatakan duka cita kepada keluarga korban yang kehilangan orang-orang terkasih. Senada, Ketua Menteri Tamil Nadu, M.K. Stalin, juga mengungkapkan "kesedihan yang mendalam" atas kematian "tragis" tersebut dalam sebuah unggahan di platform X, menekankan keprihatinan pemerintah terhadap keselamatan warganya.

Tragedi ini menambah daftar panjang insiden mematikan di India dalam beberapa waktu terakhir. Pekan ini, sebuah ledakan di pembangkit listrik di India tengah juga menewaskan lebih dari 20 orang. Bulan lalu, kebakaran lain di sebuah pabrik kembang api di India barat merenggut nyawa 17 pekerja. Rentetan peristiwa ini menyoroti urgensi peninjauan ulang dan pengetatan regulasi keselamatan industri di negara tersebut.