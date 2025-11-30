Anthony Albanese Ukir Sejarah, Cinta Bersemi di Kursi Perdana Menteri

Internationalmedia.co.id – Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membuat sejarah baru dengan menikahi kekasihnya, Jodie Haydon. Pernikahan ini menjadikannya PM Australia pertama yang naik pelaminan saat masih menjabat dalam kurun waktu lebih dari satu abad.

Upacara sakral yang dihadiri sekitar 60 tamu undangan, termasuk sejumlah menteri kabinet, berlangsung di halaman The Lodge. Seorang pemuka agama sipil memimpin jalannya pernikahan Albanese dan Haydon. Momen bahagia ini sengaja tidak dipublikasikan hingga acara selesai.

"Kami sangat bahagia dapat berbagi cinta dan komitmen kami untuk menghabiskan hidup bersama di masa depan, di hadapan keluarga dan sahabat terdekat," ungkap Albanese dan Haydon dalam pernyataan resmi mereka.

Kehadiran Toto, anjing kesayangan Albanese, menambah kehangatan suasana. Toto didapuk menjadi pembawa cincin pernikahan, sementara keponakan Haydon yang berusia lima tahun, Ella, bertugas sebagai gadis pembawa bunga.

Albanese (62) sebelumnya pernah bercerai dan memiliki seorang putra. Ia melamar Haydon (46) di The Lodge pada Hari Valentine tahun lalu. Pasangan ini sempat merencanakan pernikahan yang lebih besar sebelum pemilihan umum yang digelar pada Mei lalu. Kabar ini dilansir dari AP yang dikutip oleh internationalmedia.co.id.