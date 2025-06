Amerika Siap Perang? Gerak-gerik AS di Tengah Konflik Israel-Iran

Internationalmedia.co.id melaporkan, tensi konflik Israel-Iran semakin meningkat. Pernyataan mengejutkan datang dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang membuka peluang keterlibatan AS dalam konflik tersebut. Dalam wawancara dengan ABC News, Trump menyatakan, "Ada kemungkinan kita bisa terlibat dalam pertempuran yang sedang berlangsung antara musuh bebuyutan di Timur Tengah."

Pernyataan ini muncul setelah serangan rudal dan drone saling berbalas antara Israel dan Iran. Trump sebelumnya mendesak kedua negara untuk berdamai, namun juga mengakui kemungkinan terjadinya perang besar. "Saya pikir sudah waktunya untuk mencapai kesepakatan," kata Trump, "Tapi terkadang mereka harus bertempur habis-habisan, tetapi kita akan melihat apa yang terjadi." Pernyataan ini disampaikan Trump saat berada di Gedung Putin sebelum menuju KTT G7 di Kanada.

Menariknya, Trump juga menyebut Presiden Rusia, Vladimir Putin, sebagai mediator potensial. "Ia siap. Ia menelepon saya tentang hal itu. Kami telah berbicara panjang lebar tentang hal itu," ungkap Trump.

Situasi semakin memanas dengan pergerakan USS Nimitz, kapal induk AS, yang meninggalkan Laut China Selatan menuju Timur Tengah. Keberangkatan ini bahkan membatalkan jadwal kunjungan ke Vietnam. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari Kedutaan Besar AS di Vietnam, pergerakan kapal induk ini menimbulkan spekulasi terkait kemungkinan intervensi militer AS. Sebelumnya, USS Nimitz diketahui melakukan operasi keamanan maritim di Laut China Selatan.

Konflik Israel-Iran yang semakin intensif ini menciptakan ketidakpastian global. Pernyataan Trump dan pergerakan USS Nimitz menambah kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik dan keterlibatan kekuatan dunia lainnya. Apakah AS benar-benar akan turun tangan? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.