Alpen Mematikan Dua Nyawa Melayang

Kabar duka menyelimuti Pegunungan Alpen Prancis setelah dua insiden longsoran salju merenggut dua nyawa. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, peristiwa tragis ini terjadi di tengah peringatan otoritas setempat agar para pemain ski ekstra hati-hati menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu dan berpotensi berbahaya.

Insiden pertama terjadi pada Jumat, 26 Desember 2025, sekitar tengah hari waktu setempat, di area off-piste resor La Plagne, wilayah Savoie. Seorang pemandu gunung berusia 60 tahun yang tengah memimpin lima pemain ski lainnya, terseret longsoran salju di ketinggian 2.600 meter. Pemandu tersebut, yang identitasnya tidak disebutkan, meninggal dunia akibat serangan jantung di rumah sakit pada malam harinya. Selain itu, seorang wanita berusia 50 tahun dalam rombongan tersebut mengalami luka serius, sementara dua lainnya hanya menderita cedera ringan.

Tak berselang lama, beberapa jam kemudian, longsoran salju kedua kembali mengguncang dekat desa Valloire, di bawah Gunung Jovet pada ketinggian 2.300 meter. Empat pemain ski lintas alam menjadi korban, satu di antaranya tewas akibat serangan jantung. Dua pemain ski lainnya mengalami luka ringan dalam peristiwa nahas tersebut.

Selain dua insiden fatal tersebut, seorang pemain ski lintas alam berkebangsaan Italia berusia 40 tahun juga dilaporkan mengalami cedera parah akibat longsoran salju di dekat Montgenevre, menambah daftar korban dalam rentetan kejadian tragis di pegunungan bersalju itu.

Menanggapi serangkaian kejadian ini, pihak berwenang melalui gendarmerie Savoie menegaskan bahwa meskipun area tersebut seringkali dikategorikan berisiko rendah, kondisi cuaca yang tidak menentu dalam beberapa hari terakhir telah menciptakan situasi yang sangat berbahaya. "Risiko rendah tidak berarti tanpa risiko," demikian peringatan tegas dari gendarmerie Savoie, menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan ekstra bagi siapa pun yang beraktivitas di pegunungan.