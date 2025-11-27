Adolf Hitler Berkuasa di Afrika? Kisah Politisi Bernama Sama yang Bikin Geger

Internationalmedia.co.id – Dunia kembali dikejutkan dengan nama Adolf Hitler. Bukan sang diktator Nazi, melainkan seorang politisi bernama Adolf Hitler Uunona yang diprediksi memenangkan pemilu daerah di Namibia, sebuah negara di Afrika bagian barat daya.

Uunona, politisi berusia 59 tahun ini, telah menjadi sorotan sejak kemenangannya pada tahun 2020 lalu. Kala itu, ia berhasil meraih 85 persen suara untuk kursi legislatif di wilayah Ompundja. Kini, ia kembali diunggulkan untuk mempertahankan posisinya dalam pemilu lokal yang digelar pada 26 November.

Terlepas dari kontroversi namanya, Uunona mengaku bahwa ayahnya tidak mengetahui implikasi dari nama Adolf Hitler saat memberikannya. "Ayah saya mungkin tidak mengerti apa yang diperjuangkan Adolf Hitler," ujarnya kepada surat kabar Jerman, Bild, pada tahun 2020. Ia menambahkan, "Saat saya masih kecil, saya menganggapnya sebagai nama yang normal. Baru setelah dewasa saya menyadari bahwa pria ini ingin menaklukkan seluruh dunia. Saya tidak ada hubungannya dengan semua itu."

Meskipun istrinya memanggilnya Adolf, Uunona enggan menggunakan nama itu di depan umum. Ia juga menegaskan tidak akan mengganti namanya karena sudah tertera di semua dokumen resmi.

Sebagai bekas koloni Jerman, Namibia memang masih memiliki banyak nama tempat yang berasal dari bahasa Jerman. Nama-nama tradisional seperti Adolf pun bukan hal yang aneh di negara tersebut. Pada tahun 2020, sempat viral sebuah mobil di wilayah Oshana yang menggunakan nama "Adolf Hitler" dan lambang swastika Nazi. Namun, Uunona membantah kepemilikan mobil tersebut dan menegaskan tidak terlibat dalam aksi tersebut.