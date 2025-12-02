5 Kabar Dunia yang Bikin Geleng Kepala: Dari Bencana Alam hingga Skandal Suap!

Internationalmedia.co.id – Dunia internasional dikejutkan dengan berbagai peristiwa penting hari ini, Senin (1/12/2025). Mulai dari bencana alam dahsyat di Sri Lanka hingga skandal suap yang melibatkan tokoh penting Korea Selatan, berikut rangkuman berita yang paling banyak dibaca.

Sri Lanka Lumpuh, Presiden Umumkan Keadaan Darurat! Banjir bandang dan tanah longsor akibat Siklon Ditwah telah merenggut nyawa sedikitnya 334 orang di Sri Lanka. Presiden Anura Kumara Dissanayake menyatakan keadaan darurat, menyebutnya sebagai "bencana alam terbesar dan paling menantang dalam sejarah." Ratusan orang masih dinyatakan hilang.

Skandal Gereja Unifikasi Korsel Mencuat, Ibu Negara Terseret! Pemimpin Gereja Unifikasi, Han Hak Ja, diadili atas tuduhan menyuap mantan Ibu Negara Korea Selatan, Kim Heon Hee. Hadiah mewah seperti tas desainer dan kalung berlian diduga menjadi pelicin. Penangkapan Han mengguncang gereja yang mengklaim memiliki jutaan pengikut di seluruh dunia.

Israel Panik? Warganya Berbondong-bondong Jadi Warga Portugal! Permintaan kewarganegaraan Portugal di kalangan warga Israel melonjak drastis. Antrean panjang terlihat di Kedutaan Besar Portugal sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Banyak warga Israel mencari paspor kedua demi keamanan.

Tragedi Hong Kong: Kebakaran Apartemen Tewaskan Ratusan, Belasan Orang Ditangkap! Kebakaran dahsyat melanda sebuah kompleks apartemen di Hong Kong, menewaskan 151 orang. Polisi telah menangkap 13 orang atas tuduhan pembunuhan terkait insiden tragis ini.