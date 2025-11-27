Warisan Paus Fransiskus: Mobil Suci Jadi Penyelamat Anak-Anak Gaza

Internationalmedia.co.id – Sebuah mobil yang dulunya digunakan oleh mendiang Paus Fransiskus kini menjelma menjadi harapan baru bagi anak-anak di Gaza. Kendaraan khusus tersebut diubah menjadi klinik kesehatan keliling, siap memberikan perawatan medis yang sangat dibutuhkan di tengah konflik yang berkepanjangan.

Mobil yang pernah mengantarkan Paus Fransiskus saat kunjungannya ke Betlehem lebih dari satu dekade lalu, kini membawa misi kemanusiaan yang lebih besar. Ide mulia ini, yang telah disetujui oleh Paus Fransiskus sebelum kepergiannya pada April 2025, kini diwujudkan oleh organisasi Katolik Caritas.

"Kami sangat gembira dapat memberikan kontribusi nyata bagi layanan kesehatan anak-anak di Gaza," ungkap Sekretaris Jenderal Caritas, Alistair Dutton, dalam sebuah konferensi pers di Betlehem. Mobil ini, sebuah truk pikap Mitsubishi yang dimodifikasi dan disumbangkan oleh Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, menjadi simbol harapan di tengah kesulitan.

Kardinal Anders Arborelius dari Stockholm menambahkan, "Kendaraan ini menjadi bukti bahwa dunia tidak melupakan anak-anak Gaza." Menurut Sekretaris Jenderal Caritas Swedia, Peter Brune, klinik keliling ini diperkirakan mampu merawat sekitar 200 anak setiap harinya.

Meskipun gencatan senjata masih berlaku, serangan udara Israel masih menjadi ancaman. Belum ada kepastian kapan klinik keliling ini dapat beroperasi di Gaza. Namun, kehadirannya menjadi secercah harapan bagi masa depan anak-anak di wilayah tersebut.