Visi Xi Jinping untuk China Mendunia

Presiden Tiongkok, Xi Jinping, baru-baru ini menyampaikan pesan optimisme dan kemajuan yang kuat dalam pidato ucapan selamat Tahun Baru Imlek di Beijing. Dengan keyakinan teguh, ia menyatakan bahwa Tiongkok siap untuk mencapai lompatan signifikan di Tahun Kuda yang akan datang. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, resepsi penting ini diselenggarakan di Balai Besar Rakyat.

Dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis China (PKC), sekaligus Ketua Komisi Militer Pusat, Xi Jinping menyapa seluruh warga Tiongkok, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Resepsi meriah yang dihadiri lebih dari 2.000 tamu penting ini menjadi panggung bagi pidato visionernya.

Mengenang berakhirnya Tahun Ular, Xi Jinping menggambarkannya sebagai periode yang "luar biasa". Ia menekankan bagaimana Tiongkok berhasil menghadapi berbagai tantangan kompleks dan gejolak, baik di kancah domestik maupun internasional, dengan keberanian, menghasilkan kemajuan-kemajuan baru yang signifikan di berbagai sektor.

Presiden Xi menyoroti peningkatan drastis kekuatan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan pertahanan nasional, serta peningkatan daya saing nasional secara keseluruhan. Ekonomi Tiongkok, lanjutnya, berhasil menunjukkan ketahanan luar biasa sepanjang tahun lalu, mampu mempertahankan laju pertumbuhan di tengah tekanan global yang tidak mudah.

Berbagai pencapaian konkret dipaparkan, mencakup kemajuan dalam tata kelola berbasis hukum, revitalisasi kegiatan budaya, upaya konservasi ekologi yang masif, hingga modernisasi pertahanan. Beberapa tonggak sejarah penting lainnya termasuk penyusunan draf Rencana Lima Tahun ke-15 (2026-2030), peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok melawan Agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia, penetapan Hari Pemulihan Taiwan, perayaan hari jadi Daerah Otonom Xizang dan Xinjiang Uygur, serta suksesnya Pekan Olahraga Nasional ke-15 di Guangdong, Hong Kong, dan Makau.

Di kancah global, Tiongkok aktif mengusung Inisiatif Tata Kelola Global, serta sukses menjadi tuan rumah KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dan Pertemuan Pemimpin Global tentang Perempuan. Upaya-upaya ini, menurut Xi, telah menyuntikkan energi positif di tengah ketidakpastian dunia. Selain itu, upaya masif pemberantasan korupsi juga disebutnya membuahkan hasil yang "signifikan", menegaskan komitmen PKC terhadap tata kelola mandiri yang ketat dan menyeluruh.

Tahun 2026, yang juga menandai peringatan 105 tahun berdirinya PKC dan peluncuran Rencana Lima Tahun ke-15, akan menjadi momentum penting bagi Tiongkok. Menatap ke depan, Xi Jinping menyerukan fokus pada pembangunan berkualitas tinggi, menjaga harmoni dan stabilitas sosial, serta secara konsisten mengimplementasikan pemerintahan mandiri Partai yang penuh dan ketat.

Tahun Baru Imlek, yang di Tiongkok dikenal sebagai Festival Musim Semi, akan menyambut Tahun Kuda yang secara resmi dimulai pada 17 Februari. Xi Jinping menyoroti bahwa kuda adalah simbol semangat, kekuatan, dan ketahanan, merepresentasikan kemajuan yang stabil dan kemakmuran yang abadi. Dengan semangat ini, ia memotivasi seluruh rakyat Tiongkok untuk terus maju dalam perjalanan modernisasi negara di bawah naungan Tahun Kuda, menuju masa depan yang lebih gemilang.