Internationalmedia.co.id – News – Ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina kembali memuncak setelah sebuah minibus penumpang di wilayah Belgorod, Rusia, menjadi sasaran serangan. Insiden tragis ini, yang diklaim dilakukan oleh Ukraina, menewaskan tiga penumpang dan melukai delapan lainnya, beberapa di antaranya dalam kondisi serius.

Insiden ini menambah daftar panjang tuduhan Rusia terhadap Ukraina terkait serangan yang menargetkan warga sipil. Gubernur regional Belgorod, Vyacheslav Gladkov, melalui saluran Telegram-nya, menegaskan bahwa "Musuh sengaja menyerang bus penumpang di desa Voznesenovka." Pernyataan ini muncul di tengah konflik yang telah berlangsung sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, di mana kedua belah pihak saling menuduh melakukan serangan terhadap infrastruktur dan warga sipil.

Gladkov merinci bahwa ketiga korban tewas adalah wanita yang meninggal seketika di lokasi kejadian akibat luka-luka yang mereka derita. Sementara itu, delapan orang yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Ia menambahkan bahwa kondisi dua dari delapan korban tersebut "sayangnya, dalam kondisi serius," mengindikasikan tingkat keparahan cedera yang dialami. Sebagai bukti visual, Gladkov juga mengunggah sebuah foto di Telegram yang memperlihatkan minibus nahas tersebut dengan jendela-jendela yang pecah dan pecahan kaca berserakan di sekitar tangga bus, menggambarkan kerusakan parah akibat serangan.