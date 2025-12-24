Ukraina Ungkap 20 Poin Damai Terbaru Rusia Akankah Menerima

Kyiv – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara resmi merilis detail proposal perdamaian terbaru yang digagas Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di negaranya. Rencana komprehensif ini, yang telah disepakati oleh tim negosiator dari Kyiv dan Washington, kini telah diserahkan kepada Moskow untuk mendapatkan tanggapan resmi. Demikian laporan Internationalmedia.co.id – News yang mengutip AFP pada Rabu (24/12/2025).
Dokumen utama ini disebut akan diperkuat dengan serangkaian perjanjian bilateral terpisah antara AS dan Ukraina, yang secara spesifik membahas jaminan keamanan dan upaya rekonstruksi pasca-konflik. Dalam pengarahan kepada awak media, Zelensky memilih untuk memaparkan garis besar proposal tersebut secara poin per poin, tanpa merilis draf lengkapnya ke publik.
Berikut adalah 20 poin kunci yang diungkapkan Zelensky terkait proposal perdamaian itu:
- Kedaulatan Ukraina Ditegaskan Kembali: Penegasan kembali kedaulatan Ukraina sebagai negara merdeka, dengan seluruh pihak penandatangan perjanjian ini mengakui dan mengesahkannya.
- Perjanjian Non-Agresi Komprehensif: Pembentukan perjanjian non-agresi komprehensif dan tanpa syarat antara Rusia dan Ukraina. Mekanisme pemantauan garis kontak akan diimplementasikan menggunakan teknologi nirawak berbasis antariksa untuk deteksi dini pelanggaran dan resolusi konflik, dengan detail teknis yang akan disepakati kemudian.
- Jaminan Keamanan Kuat: Ukraina akan memperoleh jaminan keamanan yang kokoh dan mengikat.
- Kekuatan Militer Ukraina: Angkatan Bersenjata Ukraina akan mempertahankan kekuatan 800.000 personel selama masa damai.
- Jaminan Keamanan AS, NATO, dan Eropa: AS, NATO, dan negara-negara Eropa penandatangan akan menyediakan jaminan keamanan bagi Ukraina, merefleksikan prinsip Pasal 5. Ini mencakup:
- a. Pemberlakuan kembali sanksi global terhadap Rusia, di samping respons militer terkoordinasi, jika Rusia menyerang Ukraina.
- b. Jaminan keamanan akan batal jika Ukraina menyerang Rusia tanpa provokasi, namun akan berlaku jika Rusia yang memulai serangan ke Ukraina.
- c. Perjanjian ini tidak mengecualikan kemungkinan jaminan keamanan bilateral tambahan.
- Kebijakan Non-Agresi Rusia: Rusia wajib mengesahkan kebijakan non-agresi terhadap Eropa dan Ukraina melalui seluruh undang-undang dan dokumen ratifikasi yang relevan.
- Keanggotaan Uni Eropa dan Akses Pasar: Ukraina akan diakui sebagai anggota Uni Eropa dalam kerangka waktu yang disepakati, serta akan mendapatkan akses istimewa jangka pendek ke pasar Eropa.
- Paket Pembangunan Global Ukraina: Paket pembangunan global yang substansial untuk Ukraina, yang detailnya akan diatur dalam perjanjian terpisah mengenai investasi dan kemakmuran. Ini mencakup:
- a. Pembentukan Dana Pembangunan Ukraina untuk investasi di sektor berpotensi tinggi seperti teknologi, pusat data, dan AI.
- b. Kerja sama AS dan perusahaan-perusahaan AS dalam pemulihan, pengembangan, modernisasi, dan pengoperasian infrastruktur gas Ukraina, termasuk pipa dan fasilitas penyimpanan.
- c. Upaya rekonstruksi bersama untuk memulihkan, membangun kembali, dan memodernisasi kota serta lingkungan perumahan yang terdampak perang.
- d. Pengembangan infrastruktur.
- e. Ekstraksi mineral dan sumber daya alam.
- f. Bank Dunia akan menyediakan pembiayaan khusus untuk mempercepat inisiatif ini.
- g. Pembentukan kelompok kerja tingkat tinggi, termasuk penunjukan administrator kemakmuran global, untuk mengelola implementasi rencana pemulihan strategis dan memaksimalkan peluang kemakmuran.
- Pendanaan Pemulihan dan Rekonstruksi: Pembentukan berbagai sumber pendanaan untuk pemulihan ekonomi, rekonstruksi wilayah yang rusak, dan penanganan isu kemanusiaan:
- a. AS dan negara-negara Eropa akan membentuk dana modal dan hibah senilai USD 200 miliar untuk investasi transparan dan efektif di Ukraina.
- b. Pengerahan beragam instrumen investasi modal dan keuangan untuk rekonstruksi pasca-perang, dengan lembaga rekonstruksi global memfasilitasi upaya ini.
- c. Ukraina akan mengadopsi standar global terbaik untuk menarik investasi asing langsung.
- d. Ukraina memiliki hak atas kompensasi untuk kerusakan yang diderita.
- Perjanjian Perdagangan Bebas dengan AS: Setelah kesepakatan tercapai, Ukraina akan mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan bebas dengan AS.
- Status Non-Nuklir Ukraina: Ukraina menegaskan kembali statusnya sebagai negara non-nuklir, sesuai dengan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir.
