Ukraina Ungkap 20 Poin Damai Terbaru Rusia Akankah Menerima

Kyiv – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara resmi merilis detail proposal perdamaian terbaru yang digagas Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di negaranya. Rencana komprehensif ini, yang telah disepakati oleh tim negosiator dari Kyiv dan Washington, kini telah diserahkan kepada Moskow untuk mendapatkan tanggapan resmi. Demikian laporan Internationalmedia.co.id – News yang mengutip AFP pada Rabu (24/12/2025).

Dokumen utama ini disebut akan diperkuat dengan serangkaian perjanjian bilateral terpisah antara AS dan Ukraina, yang secara spesifik membahas jaminan keamanan dan upaya rekonstruksi pasca-konflik. Dalam pengarahan kepada awak media, Zelensky memilih untuk memaparkan garis besar proposal tersebut secara poin per poin, tanpa merilis draf lengkapnya ke publik.

Berikut adalah 20 poin kunci yang diungkapkan Zelensky terkait proposal perdamaian itu: