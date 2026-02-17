Ukraina Minta Pria Lakukan Ini Demi Masa Depan Bangsa

Internationalmedia.co.id – News – Di tengah gempuran perang yang tak kunjung usai melawan Rusia, Ukraina mengambil sebuah langkah yang tak biasa namun krusial. Untuk membendung ancaman krisis demografi yang semakin nyata, para pria di negara tersebut kini didorong untuk membekukan sperma mereka. Inisiatif ini menjadi sorotan sebagai strategi unik dalam menjaga kelangsungan generasi penerus di tengah konflik berkepanjangan.

Krisis demografi bukanlah isu baru bagi Ukraina, namun perang telah memperparah kondisi ini secara drastis. Ribuan pria muda dan bugar gugur di medan perang, sementara jutaan warga, terutama perempuan, terpaksa mengungsi ke luar negeri. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius akan masa depan populasi dan keberlangsungan bangsa.

Praktik pembekuan sperma dan sel telur sebenarnya telah dimulai oleh sejumlah klinik di Ukraina sejak awal invasi Rusia pada tahun 2022. Layanan ini awalnya ditawarkan secara gratis bagi pria dan wanita yang ingin menjaga tingkat kesuburan mereka, sebagai antisipasi jika mereka tewas atau terluka dalam pertempuran.

Pada tahun 2023, kebijakan ini mulai dibahas secara serius di parlemen Ukraina. Anggota parlemen Oksana Dmitrieva, yang turut merancang undang-undang terkait, menjelaskan urgensinya. "Para prajurit kita membela masa depan kita, tetapi mungkin kehilangan masa depan mereka sendiri. Kami ingin memberi mereka kesempatan itu," ujarnya. Tujuannya jelas, yaitu mendukung para prajurit agar dapat menggunakan sperma mereka di kemudian hari.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak selalu mulus. Awalnya, pemerintah menetapkan bahwa sampel sperma dan sel telur akan dimusnahkan jika pendonor meninggal dunia. Aturan ini memicu protes publik yang meluas, mendorong pemerintah untuk memperbarui kebijakan. Kini, dalam aturan baru, sampel sel telur dan sperma tentara akan diawetkan secara gratis selama tiga tahun setelah kematian mereka, dengan syarat persetujuan tertulis dari pasangan sebelumnya.

Di Pusat Kedokteran Reproduksi di Kyiv, program "sperma beku" ini mulai menarik perhatian para tentara sejak Januari tahun ini. Direktur klinik, Oksana Holikova, mengakui bahwa baru sekitar selusin tentara yang mendaftar sejauh ini. Namun, ia optimis bahwa angka ini akan meningkat drastis seiring dengan menyebarnya informasi dan kesadaran. "Kami mengharapkan permintaan yang besar. Kami memiliki harapan yang tinggi," kata Holikova.

Upaya Ukraina untuk menjaga tingkat demografi terus disempurnakan. Parlemen dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara pada bulan Mei mendatang untuk memastikan keluarga tentara dapat menggunakan sel telur atau sperma dari anggota keluarga mereka yang gugur.

Holikova juga menyoroti masalah lain yang tak kalah penting: banyak veteran perang yang kini mengalami kesulitan dalam hubungan seksual pasca-konflik, yang dikhawatirkan akan menghambat kelahiran generasi baru. Ia bahkan mengusulkan agar para tentara diwajibkan membekukan sperma mereka saat direkrut, mirip dengan prosedur pengambilan sampel DNA untuk identifikasi jika mereka tewas.

Langkah-langkah ini menunjukkan betapa seriusnya Ukraina menghadapi ancaman krisis demografi, bahkan di tengah perang yang masih berkecamuk. Pembekuan sperma bukan hanya sekadar prosedur medis, melainkan simbol harapan dan komitmen untuk kelangsungan hidup serta masa depan sebuah bangsa yang sedang berjuang.