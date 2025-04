Tujuh Drone AS Hilang Misterius di Yaman

Berita mengejutkan datang dari Yaman. Internationalmedia.co.id melaporkan bahwa Amerika Serikat (AS) mengakui kehilangan tujuh drone canggih MQ-9 Reaper di Yaman sejak operasi militer besar-besaran melawan kelompok Houthi dimulai pada 15 Maret lalu. Kehilangan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas operasi militer AS dan kemampuan Houthi dalam menghadapi kekuatan militer negara adidaya.

Informasi ini terungkap setelah Angkatan Laut AS mengumumkan hilangnya sebuah jet tempur F/A-18E Super Hornet yang jatuh ke laut dari kapal induk USS Harry S Truman. Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya, mengkonfirmasi kepada AFP bahwa tujuh drone MQ-9, masing-masing bernilai sekitar US$ 30 juta (Rp 503,7 miliar), telah jatuh selama operasi di Yaman. Penyebab jatuhnya drone-drone tersebut masih belum dijelaskan secara rinci.

Kehilangan ini menambah daftar kerugian AS di Yaman. Insiden jatuhnya jet tempur F/A-18E, yang harganya lebih dari US$ 60 juta (Rp 1 triliun), juga menambah beban kerugian AS. Jet tempur tersebut dilaporkan jatuh saat USS Harry S Truman melakukan manuver tajam untuk menghindari serangan Houthi. Seorang pelaut mengalami luka ringan dalam insiden tersebut, dan penyelidikan sedang berlangsung.

Meskipun Komando Pusat militer AS mengklaim telah menyerang lebih dari 800 target dan menewaskan ratusan pejuang Houthi, hilangnya tujuh drone canggih dan sebuah jet tempur menunjukkan bahwa pertempuran di Yaman jauh lebih kompleks dan berisiko daripada yang terlihat. Kehilangan peralatan militer senilai ratusan juta dolar AS ini tentu menimbulkan pertanyaan serius tentang strategi dan kemampuan AS dalam konflik tersebut. Internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan situasi di Yaman.