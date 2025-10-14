Trump Ungkap Pujian Mengejutkan untuk Presiden Mesir, Ada Apa?

Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan pujian khusus kepada Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi, atas perannya dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Pujian ini disampaikan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza yang berlangsung di Sharm El-Sheikh, Mesir.

"El-Sisi memainkan peran yang sangat krusial, dan Amerika Serikat memberikan dukungan penuh kepadanya," ujar Trump di Sharm El-Sheikh, seperti dilansir dari Al Jazeera pada Senin (13/10/2025). Pernyataan ini mengindikasikan apresiasi mendalam Trump terhadap upaya mediasi yang dilakukan oleh Mesir.

Ketika ditanya mengenai kapan fase kedua negosiasi gencatan senjata di Gaza akan dimulai, Trump menyatakan bahwa proses tersebut sebenarnya sudah berjalan. "Sejauh yang kami ketahui, ini sudah dimulai," katanya. "Fase kedua telah dimulai, dan Anda tahu, semua fasenya sedikit tercampur satu sama lain," imbuhnya, mengisyaratkan kompleksitas dan dinamika negosiasi yang sedang berlangsung.

Trump tiba di Mesir setelah kunjungan dari Israel, dan langsung disambut oleh Presiden El-Sisi. Keduanya kemudian bersama-sama menuju lokasi KTT perdamaian Gaza, di mana mereka akan memimpin jalannya pertemuan. KTT ini bertujuan untuk mencari solusi mengakhiri konflik di Gaza, Palestina, dan dihadiri oleh para pemimpin dunia serta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres.

KTT perdamaian Gaza ini diselenggarakan di kota resor Laut Merah, Sharm El-Sheikh, dan diharapkan dihadiri oleh sekitar 20 pemimpin negara. Kehadiran dan peran aktif Trump dalam KTT ini menunjukkan komitmennya untuk mencari solusi damai bagi konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut.