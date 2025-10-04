Trump Sentil Israel, Hamas Beri Sinyal Positif: Akhir Perang Gaza di Depan Mata?

Internationalmedia.co.id – Pernyataan mengejutkan datang dari Hamas terkait seruan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, agar Israel menghentikan pengeboman di Gaza. Kelompok tersebut menyambut baik pernyataan Trump dan menyatakan kesiapan untuk segera bernegosiasi demi pembebasan sandera serta mengakhiri konflik yang berkepanjangan.

"Pernyataan Presiden Trump tentang penghentian segera pengeboman Israel di Jalur Gaza menggembirakan," ujar juru bicara Hamas, Taher al-Nounou, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (4/10/2025).

Hamas bahkan menyatakan kesiapannya untuk memulai negosiasi berdasarkan proposal perdamaian yang diajukan oleh Trump. Lebih lanjut, mereka mendesak agar pasukan Israel segera ditarik mundur dari seluruh wilayah Gaza.

"Hamas siap untuk segera memulai negosiasi guna mencapai pertukaran tahanan, mengakhiri perang, dan memastikan penarikan tentara (Israel) dari Jalur Gaza," tegas al-Nounou.

Sebelumnya, Trump melalui akun Truth Social miliknya, mendesak Israel untuk menghentikan serangan di Gaza demi membuka jalan bagi perundingan damai. Ia meyakini bahwa Hamas menunjukkan sinyal positif untuk mewujudkan perdamaian abadi.

"Israel harus segera menghentikan pengeboman Gaza, agar kita dapat membebaskan para sandera dengan aman dan cepat!" tulis Trump.

Trump juga mengungkapkan bahwa dirinya telah membahas detail-detail penting terkait perdamaian yang lebih luas di Timur Tengah. Ia menekankan bahwa inisiatif ini bukan hanya tentang Gaza, melainkan tentang mewujudkan perdamaian yang telah lama dinantikan di seluruh kawasan.