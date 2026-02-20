Trump Perintahkan Ungkap Misteri Alien

Internationalmedia.co.id – News – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengeluarkan perintah yang menghebohkan publik global. Ia menginstruksikan lembaga-lembaga federal untuk memulai proses pengungkapan dokumen pemerintah terkait dengan keberadaan UFO dan kehidupan alien. Langkah ini merupakan respons terhadap minat publik yang sangat besar terhadap fenomena luar angkasa yang telah menjadi misteri selama beberapa dekade.

Melalui platform media sosial Truth Social miliknya, Trump menegaskan bahwa ia akan mengarahkan Menteri Pertahanan dan berbagai departemen serta lembaga terkait lainnya untuk mengidentifikasi dan merilis berkas-berkas yang berhubungan dengan kehidupan ekstraterestrial, fenomena udara tak dikenal (UAP), serta objek terbang tak dikenal (UFO). Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan apakah dokumen rahasia akan disertakan, Trump menekankan bahwa informasi yang akan dirilis harus mencakup "semua data lain yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat kompleks, namun sangat menarik dan penting ini."

Perintah ini muncul tak lama setelah Trump mengkritik pendahulunya, Barack Obama. Trump mengklaim bahwa Obama telah membocorkan informasi "rahasia" dalam sebuah siniar (podcast) viral yang membahas keberadaan alien. Dalam siniar tersebut, Obama sempat menyatakan, "Mereka nyata, tetapi saya belum pernah melihatnya dan mereka tidak disimpan di… Area 51." Obama juga menambahkan bahwa tidak ada fasilitas bawah tanah rahasia, kecuali ada konspirasi besar yang bahkan menyembunyikannya dari presiden AS, merujuk pada fasilitas militer AS yang sangat rahasia di Nevada yang menjadi pusat banyak teori konspirasi UFO.

Menanggapi pernyataan Obama, Trump menyebut bahwa Obama "memberikan informasi rahasia, dia seharusnya tidak melakukan itu" dan "membuat kesalahan besar." Namun, Trump sendiri tidak merinci bagian mana dari pernyataan Obama yang dianggap rahasia. Mengenai keyakinannya pribadi tentang alien, Trump menyatakan, "Saya tidak tahu apakah mereka nyata atau tidak."

Hingga saat ini, belum ada bukti konkret yang secara definitif mengonfirmasi keberadaan makhluk hidup di luar Bumi. Sebuah laporan dari Pentagon pada Maret 2024 juga menegaskan bahwa mereka tidak memiliki bukti bahwa UAP adalah teknologi alien. Banyak penampakan yang mencurigakan seringkali terbukti sebagai balon cuaca, pesawat mata-mata, satelit, atau aktivitas normal lainnya. Namun, perintah Trump ini kembali memicu harapan dan spekulasi publik mengenai apa yang mungkin tersembunyi dalam arsip pemerintah Amerika Serikat.