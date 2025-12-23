Trump Ngotot Incar Greenland Demi Ini

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan ambisinya untuk mengakuisisi Greenland, menyebutnya sebagai kebutuhan krusial bagi keamanan nasional AS. Pernyataan ini muncul setelah penunjukan utusan khusus AS untuk wilayah otonom tersebut memicu ketegangan diplomatik serius dengan Denmark, yang menguasai Greenland.

Sejak awal tahun, Trump berulang kali menyuarakan bahwa Amerika Serikat "membutuhkan" Greenland, sebuah pulau kaya sumber daya yang berada di bawah kedaulatan Denmark. Ia bahkan tidak mengesampingkan opsi penggunaan kekuatan untuk mewujudkan ambisinya tersebut.

Puncak ketegangan terjadi pada Minggu lalu, ketika Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus untuk Greenland. Langkah ini segera memicu kemarahan Denmark, yang langsung memanggil duta besar AS untuk dimintai penjelasan.

"Kita membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional. Bukan untuk mineral," tegas Trump dalam konferensi pers di Palm Beach, Florida, AS, pada Senin (22/12) waktu setempat. Ia menambahkan, "Jika Anda melihat Greenland, Anda melihat ke atas dan ke bawah pantai, Anda akan melihat kapal-kapal Rusia dan China di mana-mana." Dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (23/12), Trump menekankan, "Kita butuhkannya untuk keamanan nasional. Kita harus memilikinya," sembari menyebut Landry "ingin memimpin serangan."

Setelah pengangkatannya, Landry langsung menyatakan komitmennya untuk menjadikan wilayah Denmark itu "bagian dari AS."

Namun, niat Trump dan Landry disambut penolakan keras. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen dalam pernyataan bersama menegaskan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya sendiri. "Anda tidak dapat mencaplok negara lain," kata mereka. "Kami mengharapkan penghormatan terhadap integritas teritorial bersama kami."

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyatakan "sangat marah" atas langkah AS tersebut. Ia memperingatkan Washington untuk menghormati kedaulatan Denmark, menyebut pengangkatan Landry "sama sekali tidak dapat diterima."

Duta Besar AS telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Denmark untuk pertemuan darurat. "Kami memanggil duta besar Amerika ke kementerian luar negeri hari ini untuk sebuah pertemuan, bersama dengan perwakilan Greenland, di mana kami dengan sangat jelas menarik garis merah dan juga meminta penjelasan," ungkap Lokke Rasmussen dalam sebuah wawancara.