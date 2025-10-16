Trump Meradang! Sampul Majalah TIME Bikin Penampilan Rambutnya Jadi Sorotan

Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali dibuat geram oleh penampilannya sendiri. Kali ini, bukan soal kebijakan atau isu politik, melainkan karena foto rambutnya yang dianggap "terburuk sepanjang masa" di sampul majalah TIME.

Trump, yang dikenal sangat memperhatikan citra dirinya, merasa tidak terima dengan foto yang dipilih majalah TIME untuk mengilustrasikan artikel tentang upaya perdamaiannya di Timur Tengah. Ia meluapkan kekesalannya melalui platform media sosial Truth Social, menyebut bahwa majalah tersebut seolah "menghilangkan" rambutnya.

"Majalah Time menulis artikel yang relatif bagus tentang saya, tetapi fotonya mungkin yang Terburuk Sepanjang Masa," tulis Trump. Ia menambahkan, "Mereka ‘menghilangkan’ rambut saya, kemudian ada sesuatu yang mengambang di atas kepala saya yang tampak seperti mahkota yang melayang, tetapi sangat kecil. Sungguh aneh!"

Foto yang dipermasalahkan Trump diambil dari sudut rendah, menyoroti bagian leher dan dagu, serta rambutnya yang terkena cahaya. Trump mempertanyakan pemilihan sudut pengambilan gambar tersebut dan menyayangkan hasilnya.

Artikel TIME yang terbit pada 10 Oktober lalu, sebenarnya memuat ulasan positif tentang upaya perdamaian Trump. Namun, hal itu tidak mampu meredam kekecewaan Trump terhadap foto sampul yang dianggapnya merusak penampilannya.

Perlu diketahui, Trump memang sangat peduli dengan bagaimana media, khususnya majalah TIME, menyorot dirinya. Majalah ternama ini bahkan pernah dua kali menobatkannya sebagai "Person of the Year" pada tahun 2016 dan 2024.

Bukan rahasia lagi bahwa Trump sangat memperhatikan penampilannya, terutama rambutnya. Pada tahun 2025, ia bahkan menandatangani perintah eksekutif untuk mencabut pembatasan tekanan air pada shower di Amerika Serikat. Langkah ini diambil setelah bertahun-tahun Trump mengeluhkan pembatasan era Obama-Biden yang dianggap menghalangi dirinya untuk "merawat rambut indah saya," seperti yang ia ungkapkan saat menandatangani perintah tersebut. Perintah itu bertujuan untuk membalikkan langkah-langkah efisiensi dan konservasi air yang diambil oleh Obama dan Biden. Menurut lembar fakta Gedung Putih, Trump ingin "mengakhiri perang Obama-Biden terhadap tekanan air dan membuat shower di Amerika kembali hebat".

Perintah eksekutif Trump mencabut pembatasan penggunaan air untuk hampir semua peralatan, termasuk toilet dan mesin pencuci piring. "Dalam kasus saya, saya suka shower dengan air hangat, merawat rambut saya yang indah," pungkas Trump.