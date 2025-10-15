Trump Meradang, Sampul Majalah TIME Bikin Geram!

Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dibuat berang oleh sampul terbaru majalah TIME. Meskipun memuji isi artikel yang membahas perannya dalam upaya perdamaian di Timur Tengah, Trump tak segan melontarkan kritik pedas terhadap foto dirinya yang terpampang di sampul majalah tersebut.

Dalam unggahannya di media sosial Truth Social pada Selasa (14/10), Trump menyebut foto tersebut sebagai "yang terburuk sepanjang masa". Ia merasa rambutnya "dihilangkan" dan ada sesuatu yang aneh menyerupai mahkota melayang di atas kepalanya.

"Majalah Time menulis artikel yang relatif bagus tentang saya, tetapi fotonya mungkin yang Terburuk Sepanjang Masa," tulis Trump, dikutip internationalmedia.co.id. "Mereka ‘menghilangkan’ rambut saya, kemudian ada sesuatu yang mengambang di atas kepala saya yang tampak seperti mahkota yang melayang, tetapi sangat kecil. Sungguh aneh!"

Foto yang dipermasalahkan diambil dari sudut rendah, menyoroti bagian leher, dagu, dan rambut Trump yang terkena cahaya. Trump mempertanyakan pemilihan sudut pengambilan gambar tersebut, merasa bahwa hasilnya sangat buruk dan pantas dikritik.

Padahal, Trump baru-baru ini menuai pujian atas keberhasilannya menengahi kesepakatan gencatan senjata di Gaza setelah dua tahun konflik. Kesepakatan tersebut membuahkan pembebasan sandera oleh Hamas dan pembebasan ribuan tahanan Palestina oleh Israel.

Artikel majalah TIME yang terbit pada 10 Oktober lalu menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai "langkah penebusan dosa" bagi Trump, yang sebelumnya dituduh oleh para kritikus telah melepaskan peran kepemimpinan Amerika di kancah internasional.

Sebagai informasi, Trump sangat memperhatikan bagaimana dirinya diliput oleh majalah TIME, yang pernah dua kali menobatkannya sebagai "Person of the Year" pada tahun 2016 dan 2024.