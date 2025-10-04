Trump Janjikan Keadilan dalam Perundingan Gaza, Sinyal Damai Menguat?

Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan angin segar dalam upaya perdamaian di Gaza. Ia menjanjikan perlakuan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perundingan. Pernyataan ini disampaikan Trump melalui video singkat yang diunggah di platform media sosialnya, Truth Social.

Trump menyebut perkembangan terkait perundingan Gaza sebagai momen yang "sangat istimewa" dan "belum pernah terjadi sebelumnya." Pujian juga dilontarkan atas kesediaan Hamas untuk membebaskan para sandera, menandakan adanya titik terang dalam konflik yang berkepanjangan.

Sebelumnya, Hamas telah menyatakan kesiapannya untuk bernegosiasi demi pembebasan sandera dan mengakhiri perang. Juru bicara Hamas, Taher al-Nounou, menyambut baik seruan Trump agar Israel menghentikan pengeboman di Jalur Gaza.

"Pernyataan Presiden Trump tentang penghentian segera pengeboman Israel di Jalur Gaza menggembirakan," ujar al-Nounou. Hamas menegaskan kesiapannya untuk memulai negosiasi berdasarkan proposal perdamaian yang diajukan Trump, dengan syarat penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Dengan pernyataan Trump dan respons positif dari Hamas, harapan akan terwujudnya perdamaian di Gaza semakin menguat. Akankah ini menjadi babak baru dalam konflik yang telah berlangsung lama? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.