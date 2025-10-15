Trump Beri Ultimatum Keras: Hamas Harus Pilih, Lepas Senjata atau...

Internationalmedia.co.id – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi sorotan dunia dengan pernyataan terbarunya terkait kelompok Hamas dan kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Trump dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa Hamas akan melucuti persenjataan mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun, ia juga memberikan peringatan keras, mengindikasikan potensi tindakan keras jika kelompok tersebut menolak untuk meletakkan senjata.

"Mereka (Hamas) akan melucuti senjata, karena mereka mengatakan akan melucuti senjata," ujar Trump, seperti dikutip dari AFP dan The Hill. Pernyataan ini mengisyaratkan optimisme sekaligus ancaman yang tersirat. "Jika mereka tidak melucuti senjata, kita yang akan melucuti senjata mereka," tegasnya.

Selain ultimatum Trump, berikut rangkuman berita internasional lainnya yang menjadi perhatian global:

Hamas Serahkan Jenazah Sandera: Setelah ancaman pemangkasan bantuan dari Israel, Hamas menyerahkan sejumlah jenazah sandera yang tewas di Jalur Gaza. Proses penyerahan ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang mengharuskan Hamas menyerahkan total 48 sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Sebagai imbalan, Israel telah membebaskan ribuan tahanan Palestina.

Berbagai perkembangan ini menunjukkan dinamika yang kompleks dan ketegangan yang terus berlanjut di kawasan Timur Tengah, serta peran aktif Amerika Serikat dalam upaya mencapai perdamaian dan keamanan.