Trump Beri Kejutan! Prabowo Dipuji Setinggi Langit di KTT Gaza

Internationalmedia.co.id Momen tak terduga terjadi di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza, di mana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tak hanya menyapa, tetapi juga melontarkan pujian setinggi langit kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Kejadian ini menjadi sorotan utama dalam forum internasional tersebut.

Peristiwa ini terjadi sebelum dan selama KTT Perdamaian Gaza yang berlangsung di Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin (13/10). Video yang beredar di kanal YouTube Times News memperlihatkan Trump menyambut satu per satu pemimpin dunia di panggung KTT Sharm El-Sheikh ‘Peace 2025’.

Saat Prabowo tiba, Trump menyambutnya dengan jabat tangan erat dan melontarkan pujian, "I see tough man right here (saya melihat pria tangguh di sini)." Keduanya kemudian terlihat berbincang singkat sebelum berfoto bersama. Dalam sesi foto, Trump bahkan mengacungkan jempol, diikuti oleh Prabowo.

Tak hanya itu, dalam pidatonya di KTT, Trump kembali memuji Prabowo sebagai "sosok luar biasa dari Indonesia," yang disambut tepuk tangan meriah para pemimpin dunia. Trump juga tak lupa memuji Indonesia sebagai negara berkembang yang luar biasa, mengungkapkan kegembiraannya atas partisipasi Indonesia dalam KTT perdamaian Gaza.