Trump Beri Kejutan Prabowo di KTT Gaza, Ada Apa?

Internationalmedia.co.id – Sebuah momen menarik terjadi di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir, ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dengan senyum lebar dan acungan jempol. Kejadian ini terekam dan diunggah oleh kanal YouTube Times News, Senin (13/10/2025).

Dalam video tersebut, Trump terlihat menyambut satu per satu para pemimpin dunia yang hadir di KTT yang bertajuk ‘Peace 2025’. Mengenakan setelan jas biru, Trump menyalami dan berfoto bersama para pemimpin, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang sempat bertukar sapa singkat dengannya.

Namun, suasana berbeda terlihat saat Prabowo tiba. Trump menyambut Prabowo dengan lebih antusias, terlihat dari senyum sumringah dan jabat tangan hangat yang diberikan. Keduanya sempat berbincang sejenak sebelum Trump mengajak Prabowo untuk berfoto bersama.

Yang menarik, saat sesi foto bersama Prabowo, Trump mengacungkan jempol, sebuah gestur yang tidak dilakukannya saat berfoto dengan pemimpin dunia lainnya. Prabowo pun membalas dengan mengacungkan jempolnya sendiri. Setelah momen tersebut, Prabowo kemudian memasuki ruangan tempat KTT berlangsung.

KTT Perdamaian Gaza ini dihadiri oleh para pemimpin dunia dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres, dengan tujuan mencari solusi untuk mengakhiri konflik di Gaza, Palestina. Pertemuan ini rencananya dihadiri oleh 20 pemimpin negara dan diselenggarakan di kota resor Laut Merah, Sharm El-Sheikh.