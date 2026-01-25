Trump Berang: Iran Akan Dilenyapkan Jika Berani Sentuh Saya!

Internationalmedia.co.id – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas dengan ancaman yang lebih eksplosif. Presiden Donald Trump dengan tegas menyatakan bahwa Iran akan "dilenyapkan dari muka bumi" jika Teheran berani mengancam nyawanya. Pernyataan ini merupakan respons atas ancaman balasan dari Iran jika pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, disakiti.

Ancaman Trump ini disampaikan dalam sebuah wawancara dengan News Nation, Selasa (20/1) waktu setempat. "Saya memiliki instruksi yang sangat tegas. Apa pun yang terjadi, mereka akan memusnahkan mereka dari muka bumi," ujar Trump, merespons pertanyaan tentang ancaman Iran terhadap dirinya.

Sebelumnya, Juru Bicara Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, Jenderal Abolfazl Shekarchi, memperingatkan bahwa Iran tidak akan tinggal diam jika Khamenei menjadi sasaran. "Trump tahu bahwa jika tangan agresi diulurkan ke arah pemimpin kami, kami tidak hanya akan memutus tangan itu… tapi kami akan membakar dunia mereka dan tidak akan memberi mereka tempat berlindung yang aman di wilayah ini," tegas Shekarchi kepada media pemerintah Iran, Rabu (21/1/2026).

Situasi di Iran sendiri tengah bergejolak dengan adanya aksi protes anti-pemerintah yang besar sejak revolusi Islam 1979. Demonstrasi ini dipicu oleh kesulitan ekonomi yang semakin membebani rakyat Iran. Kelompok hak asasi manusia melaporkan ribuan kematian akibat kerusuhan yang menyertai aksi protes tersebut.

Ancaman saling balas antara AS dan Iran ini meningkatkan kekhawatiran akan potensi konflik yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Dunia internasional kini menanti langkah selanjutnya dari kedua negara, berharap agar eskalasi dapat dihindari dan dialog dapat diupayakan.