Tragedi Mutiara Sentosa Update Terbaru

Kabar duka menyelimuti perairan utara Sumenep, Madura, menyusul tragedi kebakaran KM Mutiara Sentosa 2. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, data terbaru dari Kantor SAR Surabaya hingga pukul 17.00 WIB mengonfirmasi peningkatan jumlah korban meninggal dunia menjadi 5 orang. Insiden yang terjadi pada Minggu (2/7/2026) ini juga mencatat keberhasilan evakuasi terhadap 227 penumpang dan awak kapal dalam keadaan selamat. Dengan demikian, total keseluruhan korban yang berhasil diangkat dari laut maupun dek kapal oleh tim gabungan mencapai 232 orang.

Operasi penyelamatan skala besar di perairan Sapudi berlangsung dinamis dan penuh tantangan. Sedikitnya sembilan armada kapal, mulai dari kapal niaga, kapal tunda, hingga kapal tanker, bahu-membahu merapat ke titik koordinat kejadian untuk mengevakuasi para korban. Kolaborasi ini menunjukkan respons cepat dan terkoordinasi dari berbagai pihak dalam menghadapi musibah di laut.

Data resmi dari Basarnas yang dirilis pada pukul 17.00 WIB merinci sebaran evakuasi korban yang dilakukan oleh masing-masing kapal penolong di lokasi kejadian:

KM Meratus Pematang Siantar: Berhasil mengevakuasi 109 orang selamat dan 2 orang meninggal dunia. TB Hasnur 26: Menyelamatkan 65 orang dan menemukan 1 korban meninggal dunia. KM Transco Arafura: Evakuasi 17 orang selamat. KM Meratus Project 3: Menyelamatkan 13 orang dan menemukan 1 korban meninggal dunia. KM Icon Daniel: Menemukan 1 korban meninggal dunia. KM Selaras Mas: Evakuasi 7 orang selamat. KM Prakarsa Mas: Evakuasi 7 orang selamat. KM SC Aila XVII: Evakuasi 7 orang selamat. KM British Mentor: Menyelamatkan 2 orang.

Insiden tragis ini menjadi pengingat akan risiko pelayaran, namun juga menunjukkan solidaritas luar biasa dalam operasi penyelamatan. Tim gabungan terus berkoordinasi untuk memastikan tidak ada lagi korban yang tertinggal dan untuk menginvestigasi penyebab pasti kebakaran yang menelan lima nyawa ini. Masyarakat menanti perkembangan lebih lanjut dari tragedi yang mengguncang perairan Madura ini.