Headset Bawa Petaka Wanita Tewas Tertabrak Kereta

Seorang wanita dilaporkan tewas setelah tertabrak kereta rel listrik (KRL) di Kembangan, Jakarta Barat. Insiden tragis ini terjadi pada Sabtu (1/8/2026) sekitar pukul 11.50 WIB. Diduga kuat, korban tidak menyadari kedatangan kereta karena tengah menggunakan headset saat menyeberang. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, peristiwa nahas ini terekam jelas dalam rekaman CCTV yang kemudian beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman yang beredar, terlihat wanita tersebut mengenakan pakaian berwarna putih. Meskipun palang pintu perlintasan kereta api sudah tertutup, korban nekat berjalan untuk menyeberangi rel. Saat mendekati jalur, ia terlihat berlari kecil, namun nahas, kereta api yang melaju kencang langsung menabraknya. Dinarasikan, korban tidak mendengar suara klakson peringatan dari masinis kereta lantaran diduga kuat masih mengenakan perangkat audio di telinganya.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, membenarkan insiden memilukan ini. Kepada wartawan pada Minggu (2/8), Franoto menyampaikan duka cita mendalam dari pihak KAI. "Betul, kejadian kemarin tanggal 1. KAI ikut berbelasungkawa kepada almarhumah dan keluarganya. Kita doakan saja sama-sama agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran," ujar Franoto.

Menyikapi kejadian ini, Franoto Wibowo kembali menekankan pentingnya kewaspadaan bagi masyarakat saat melintasi perlintasan kereta api. "KAI menegaskan agar masyarakat selalu berhati-hati dan waspada ketika melewati perlintasan KA, yakinkan tidak ada KA yang akan lewat, baru boleh melintas," tegasnya. Tragedi ini menjadi pengingat pahit akan bahaya kelalaian di area perlintasan kereta api, terutama saat indra pendengaran terganggu oleh penggunaan alat bantu seperti headset.