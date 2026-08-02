Pengakuan Mengejutkan Jukir Cibodas Viral

Internationalmedia.co.id – News – Seorang juru parkir (jukir) liar berinisial Ahmad Hidayat (48) yang aksinya sempat menghebohkan jagat maya karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) di area Wisata Cibodas, kini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari video viral yang tersebar luas, memicu keresahan di kalangan pengunjung dan masyarakat.

Kapolres Cianjur AKBP A Alexander Yurikho mengonfirmasi penangkapan tersebut kepada awak media, seperti dikutip dari laporan internationalmedia.co.id pada Minggu (2/8/2026). "Menindaklanjuti video viral yang beredar, kami segera mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan aksi pungli yang dilakukannya," ujar AKBP Alexander. Dari hasil pemeriksaan awal, terungkap bahwa motif di balik perbuatan Ahmad Hidayat adalah himpitan ekonomi. "Pelaku biasanya bekerja sebagai sopir, namun karena kesulitan mendapatkan pekerjaan, ia nekat melakukan tindakan tersebut," jelas Kapolres.

Pasca-pemeriksaan intensif, Ahmad Hidayat akhirnya menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak yang merasa dirugikan atas perbuatannya. Pihak kepolisian juga memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban, di mana keduanya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah. "Pelaku sudah menyampaikan permohonan maaf, bahkan secara langsung kepada korban. Meskipun demikian, kami tetap menerapkan sanksi wajib lapor sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan," tegas AKBP Alexander.