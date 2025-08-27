Tragedi Memilukan: Sekolah Katolik Jadi Sasaran Tembak

Internationalmedia.co.id melaporkan peristiwa mengerikan yang mengguncang Minneapolis, Amerika Serikat. Sebuah sekolah Katolik, Annunciation, menjadi lokasi penembakan massal yang menewaskan dua orang dan melukai belasan lainnya. Gubernur Minneapolis, Tim Walz, menyampaikan kabar duka melalui akun X-nya, seraya berjanji akan memberikan informasi terbaru seiring perkembangan situasi.

Insiden ini terjadi di tengah serangkaian laporan palsu tentang penembakan di berbagai kampus di AS. Walz mengungkapkan keprihatinannya dan mendoakan keselamatan anak-anak serta guru-guru yang terdampak peristiwa tragis di awal tahun ajaran baru ini. ABC News melaporkan bahwa pelaku penembakan telah berhasil dihentikan dan tidak ada lagi ancaman bagi masyarakat.

Sekolah Annunciation yang menjadi sasaran, menampung siswa dari pra-TK hingga kelas delapan. Saksi mata, Emily Feste, menceritakan kepanikan yang dirasakan keluarganya saat mendengar kabar penembakan tersebut. Keponakannya bersekolah di Annunciation, dan sang suami yang berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran langsung bergegas ke lokasi kejadian. Untungnya, keponakannya selamat, namun pengalaman tersebut tetap meninggalkan trauma mendalam. Anak-anak yang mengenakan seragam sekolah terlihat meninggalkan sekolah dengan didampingi orang tua mereka, menggambarkan suasana mencekam pasca insiden. internationalmedia.co.id akan terus memantau dan memberikan perkembangan informasi lebih lanjut terkait peristiwa ini.