Tragedi Maut di Kuil India, Sembilan Nyawa Melayang!

Internationalmedia.co.id – Suasana duka menyelimuti India setelah sembilan orang dilaporkan tewas akibat terinjak-injak dalam sebuah insiden tragis di Kuil Venkateswara, Kasibugga, Distrik Srikakulam, Andhra Pradesh, India selatan, Sabtu (1/11/2025). Kerumunan umat yang membludak menjadi penyebab utama kejadian nahas ini.

Gubernur Andhra Pradesh, S. Abdul Nazeer, menyampaikan belasungkawa mendalam atas insiden tersebut. Perdana Menteri Narendra Modi juga turut berduka cita atas kehilangan yang dialami keluarga korban dan mendoakan kesembuhan bagi mereka yang terluka.

Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Insiden terinjak-injak di acara keagamaan atau pertemuan besar memang kerap terjadi di India. Sebelumnya, pada September lalu, 36 orang tewas dalam sebuah aksi kampanye politik di Tamil Nadu. Pada Juni, tiga orang tewas dalam festival Hindu di Odisha, dan pada Mei, enam orang tewas dalam ritual berjalan di atas api di Goa. Bahkan, pada Januari, 30 orang meregang nyawa dalam desak-desakan di festival Kumbh Mela di Prayagraj.

Kejadian-kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya manajemen kerumunan yang lebih baik dalam setiap acara yang melibatkan massa besar, demi mencegah tragedi serupa terulang kembali.

Gunawati

kontributor International Media yang berfokus pada peliputan berita dari kawasan Amerika dan Eropa. Ia secara rutin menyajikan analisis mengenai kebijakan luar negeri, isu-isu sosial, dan perkembangan politik di negara-negara Barat.

