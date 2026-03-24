Tragedi LaGuardia Terkuak Pilot Kopilot Tewas

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden mengerikan mengguncang Bandara LaGuardia, New York, Amerika Serikat, ketika sebuah pesawat Air Canada Express bertabrakan dengan truk pemadam kebakaran di landasan pacu. Kecelakaan ini menelan korban jiwa, termasuk pilot dan kopilot, serta menyebabkan kekacauan operasional yang signifikan di salah satu bandara tersibuk di AS.

Insiden yang terjadi pada Senin pagi ini segera memicu respons dari Administrasi Penerbangan Federal (FAA), yang mengeluarkan perintah penghentian penerbangan untuk seluruh Bandara LaGuardia. Otoritas memperkirakan penundaan ini kemungkinan besar akan diperpanjang, mengingat tingkat keparahan tabrakan. Pesawat yang terlibat adalah jenis CRJ-900 yang dioperasikan oleh Jazz Aviation, mitra regional Air Canada, dan diketahui baru saja lepas landas dari Montreal sebelum insiden tragis ini.

Gambar-gambar yang beredar luas di media sosial menunjukkan kerusakan parah pada bagian hidung dan kokpit pesawat Air Canada tersebut, mengindikasikan dampak tabrakan yang sangat keras. Kerangka pesawat terlihat ringsek, menjadi saksi bisu atas tragedi yang terjadi.

Kabar duka menyelimuti insiden ini dengan konfirmasi meninggalnya pilot dan kopilot pesawat nahas tersebut. Selain dua korban jiwa, dua individu lain, seorang sersan dan seorang petugas, juga dilaporkan mengalami cedera serius berupa patah tulang. Beruntung, kondisi mereka saat ini stabil dan sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sejauh ini, tidak ada laporan mengenai cedera serius lainnya di antara penumpang atau kru.

Dampak tabrakan ini tidak hanya terbatas pada landasan pacu. Otoritas manajemen darurat New York segera mengeluarkan peringatan kepada publik mengenai potensi pembatalan penerbangan, penutupan jalan di sekitar lokasi kejadian, dan kemacetan lalu lintas parah di area Queens. Seluruh penerbangan dari Bandara LaGuardia pada Senin pagi telah ditunda atau dibatalkan, menyebabkan ribuan penumpang terdampar dan memicu kekacauan jadwal perjalanan.

Insiden ini menambah daftar panjang gangguan operasional di LaGuardia, yang sebelumnya telah menghadapi tantangan akibat cuaca buruk pada Minggu sebelumnya. Selain itu, masalah kekurangan staf yang dipicu oleh terhentinya pendanaan federal juga telah menyebabkan antrean panjang di pos pemeriksaan keamanan, memperparah frustrasi penumpang.

Menurut keterangan awal dari sumber yang berwenang, truk pemadam kebakaran yang terlibat dalam insiden ini dikemudikan oleh seorang petugas polisi. Pesawat Air Canada Express dilaporkan sedang dalam fase akhir pendaratan, melaju dengan kecepatan sekitar 30 mil per jam (sekitar 48 km/jam) saat tabrakan tak terhindarkan terjadi. Data sementara dari Jazz Aviation mengonfirmasi bahwa terdapat 72 penumpang dan empat awak pesawat di dalam penerbangan nahas tersebut.

Investigasi mendalam kini tengah dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti dari tabrakan tragis ini. Otoritas terkait berjanji akan memberikan informasi terbaru seiring berjalannya penyelidikan.