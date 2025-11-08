Tragedi Gudang Parfum di Turki: Api Merenggut Nyawa, Jeritan Saksi Mata Mengiris Hati

Internationalmedia.co.id – Kebakaran dahsyat melanda sebuah gudang parfum di wilayah barat laut Turki, menewaskan sedikitnya enam orang dan menyebabkan satu lainnya terluka. Insiden tragis ini terjadi pada Sabtu (8/11/2025) dini hari waktu setempat, mengguncang kota industri Dilavasi, Kocaeli.

Gubernur Kocaeli, Ilhami Aktas, menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran, tim penyelamat, dan staf kota berhasil menjinakkan api yang melalap gudang tersebut. Dilavasi, yang terletak sekitar 70 kilometer dari Istanbul, merupakan pusat industri penting dengan banyak depot dan pabrik.

Menurut laporan media lokal, api dengan cepat membesar dan merambat ke atap bangunan di sebelahnya. Tayangan televisi NTV memperlihatkan kerusakan parah pada dua lantai bangunan yang digunakan sebagai depot tersebut.

"Enam warga kami sayangnya kehilangan nyawa," ujar Aktas kepada TRT Haber, menambahkan bahwa satu orang lainnya sedang dirawat di rumah sakit. Laporan sebelumnya menyebutkan dua orang terluka dalam insiden tersebut.

Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Mehmet Duzguner, seorang warga yang menyaksikan kejadian tersebut, mengaku bergegas membantu setelah mendengar ledakan dari lokasi kejadian.

"Ada ledakan, dan ketika saya keluar, saya melihat seseorang terbakar," kata Duzguner kepada wartawan. "Saya memadamkan api dengan selang di taman. Saya mendengar suara-suara dari dalam (gudang parfum), tetapi saya tidak masuk karena api. Mereka mengatakan ada empat hingga lima orang di dalam. Saya mendengar jeritan dari dalam, tetapi saya tidak bisa masuk," tambahnya dengan nada pilu.