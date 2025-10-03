Tragedi di Ukraina: Jurnalis Prancis Tewas dalam Serangan Drone

Internationalmedia.co.id – Kabar duka datang dari Ukraina timur, tepatnya wilayah Donbas, di mana seorang jurnalis foto asal Prancis, Antoni Lallican, dilaporkan tewas akibat serangan drone. Insiden tragis ini terjadi saat Lallican tengah menjalankan tugas jurnalistiknya di wilayah konflik tersebut.

Menurut laporan dari AFP, Sabtu (4/10/2025), Brigade Lapis Baja Keempat Ukraina dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkonfirmasi bahwa drone Rusia menjadi penyebab kematian jurnalis berusia 37 tahun itu. Selain Lallican, seorang jurnalis Ukraina bernama Georgiy Ivanchenko juga mengalami luka-luka dalam serangan yang sama.

Otoritas Ukraina menjelaskan bahwa kedua jurnalis tersebut berada di dekat Druzhkivka, sebuah area yang berjarak sekitar 20 kilometer dari garis depan pertempuran di wilayah Donetsk. Lallican, seorang jurnalis yang berbasis di Paris, dikenal atas karyanya yang telah dipublikasikan di berbagai media Prancis terkemuka, termasuk surat kabar Le Monde.

Brigade Lapis Baja Keempat dalam pernyataannya melalui Facebook mengungkapkan bahwa Lallican tewas akibat serangan drone musuh. "Kedua jurnalis mengenakan alat pelindung diri, dan rompi antipeluru mereka memiliki tanda pengenal bertuliskan ‘PRESS’," tulis Brigade tersebut, menambahkan bahwa kondisi Ivanchenko saat ini stabil.

Federasi Jurnalis Eropa dan Internasional (EFJ dan IFJ) mengecam keras insiden ini sebagai "kejahatan perang" dan mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh. "Ini adalah pertama kalinya seorang jurnalis tewas oleh drone di Ukraina," tegas EFJ dan IFJ dalam pernyataan mereka.

Presiden Macron juga menyampaikan belasungkawanya dan menyebut Lallican sebagai "korban serangan drone Rusia". Dengan kematian Lallican, jumlah jurnalis yang tewas sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 menjadi setidaknya 17 orang. Sebelumnya, pada tahun 2023, jurnalis video AFP, Arman Soldin, juga tewas akibat tembakan roket.

