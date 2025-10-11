Tragedi di Tennessee Pabrik Peledak Hancur Korban Berjatuhan

Internationalmedia.co.id – Ledakan dahsyat mengguncang sebuah pabrik bahan peledak militer di Tennessee, Amerika Serikat, pada Jumat (10/10) waktu setempat. Akibatnya, sejumlah orang dilaporkan tewas dan 19 lainnya masih dinyatakan hilang. Tim penyelamat terus berupaya menyisir puing-puing pabrik yang hancur lebur untuk mencari korban selamat di tengah kekhawatiran akan potensi ledakan susulan.

Sheriff Humphreys County, Chris Davis, mengungkapkan bahwa operasi pencarian intensif sedang dilakukan untuk menemukan 19 orang yang hilang. "Ada korban jiwa, namun saya belum bisa menyebutkan jumlahnya," ujarnya kepada wartawan.

Ledakan yang menghancurkan pabrik Accurate Energetic Systems di wilayah Bucksnort, Hickmand County, tersebut sangat dahsyat hingga suaranya terdengar dari kejauhan. Puing-puing bangunan berserakan hingga radius setengah mil persegi. Davis menggambarkan pemandangan tersebut sebagai "yang paling mengerikan" yang pernah ia saksikan selama kariernya.

Penyebab ledakan masih belum diketahui dan tengah diselidiki oleh pihak berwenang. Gubernur Tennessee, Bill Lee, menyatakan bahwa pemerintah negara bagian bekerja sama dengan lembaga lokal dan federal untuk merespons situasi ini. Ia juga mengajak warga Tennessee untuk mendoakan keluarga yang terdampak tragedi ini.

Accurate Energetic Systems, yang didirikan pada tahun 1980, merupakan produsen bahan peledak untuk Departemen Pertahanan AS dan pasar industri. Bulan lalu, perusahaan ini menerima kontrak senilai hampir US$ 120 juta dari pemerintah AS untuk pengadaan TNT. Pihak perusahaan hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait ledakan tersebut.