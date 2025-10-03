Tragedi Banjir Bandang Landa Bulgaria, Korban Jiwa Berjatuhan!

Internationalmedia.co.id – Hujan deras yang mengguyur kawasan pantai Laut Hitam di Bulgaria telah memicu banjir bandang dahsyat, merenggut nyawa tiga orang di sebuah kota resor. Luapan air bercampur lumpur menerjang kawasan tersebut, menyeret mobil-mobil dan menyebabkan kerusakan parah.

Keadaan darurat telah diumumkan di beberapa wilayah tenggara dan barat laut Bulgaria akibat bencana ini. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan betapa mengerikannya banjir bandang tersebut, dengan air berlumpur menyapu jalan-jalan utama di resor Elenite dan menyeret kendaraan-kendaraan.

Menurut laporan AFP, jenazah seorang pria ditemukan di sebuah apartemen di kompleks hotel. Tragisnya, dua petugas penyelamat juga menjadi korban jiwa dalam upaya membantu para korban banjir.

Wakil Menteri Dalam Negeri Toni Todorov mengungkapkan bahwa banjir telah merusak bangunan dan infrastruktur jalan. Beberapa kendaraan bahkan terseret hingga ke laut. Pihak berwenang telah mengerahkan pesawat tanpa awak untuk mencari kemungkinan adanya penumpang yang terjebak di dalam mobil-mobil tersebut.

Bencana ini kembali memicu kekhawatiran mengenai pembangunan di sepanjang pantai Laut Hitam. Para aktivis lingkungan telah lama memperingatkan bahwa pembangunan yang masif dapat memperburuk dampak kerusakan akibat bencana alam.