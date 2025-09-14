Terungkap! Petunjuk Sederhana yang Bongkar Pembunuh Influencer Sayap Kanan

Internationalmedia.co.id melaporkan penangkapan Tyler Robinson (22) atas dugaan pembunuhan influencer sayap kanan Amerika Serikat, Charlie Kirk. Penangkapan ini bermula dari kecurigaan sang ayah yang melihat foto terduga pelaku di media dan merasa mirip dengan anaknya. "Tyler, apakah ini kamu? Ini mirip kamu," tanya sang ayah, menurut keterangan pejabat penegak hukum kepada CNN.

Foto dan video yang beredar memperlihatkan seorang pria berkaus hitam bergambar elang dan bendera Amerika melompat dari atap gedung universitas di Utah setelah penembakan Kirk pada Rabu (10/9). Meskipun sebagian wajahnya tertutup, sang ayah tetap mengenali putranya. Robinson mengakui perbuatannya, namun awalnya menolak menyerahkan diri. "Saya lebih baik bunuh diri daripada menyerahkan diri," ujarnya kepada ayahnya.

Bujukan sang ayah dan bantuan seorang teman keluarga akhirnya membuahkan hasil. Informasi tersebut disampaikan kepada Kantor Sheriff Wilayah Washington, yang kemudian meneruskannya ke pihak berwenang Utah dan FBI. FBI menerima lebih dari 7.000 petunjuk, jumlah terbanyak sejak pengeboman Boston Marathon 2013. Namun, informasi dari ayah Robinson menjadi kunci penangkapannya.

Butuh lebih dari 30 jam bagi pihak berwenang untuk melacak Robinson, yang diduga menembak Kirk dari jarak sekitar 137 meter. Beberapa petunjuk mengarah pada Robinson, termasuk pakaiannya, percakapan makan malam dengan kerabat, dan pesan-pesan di platform perpesanan. Gubernur Utah, Spencer Cox, mengungkapkan rekaman CCTV menunjukkan Robinson tiba di UVU kurang dari 4 jam sebelum acara yang menampilkan Kirk dimulai.

Robinson diduga berganti pakaian di atap sebelum melompat. Pakaian yang dikenakannya saat penangkapan mirip dengan yang terlihat di CCTV. Seorang kerabat juga mengkonfirmasi Robinson memiliki mobil Dodge Challenger abu-abu yang terlihat dalam rekaman.

Robinson, mahasiswa tahun ketiga program magang kelistrikan, disebut menjadi lebih politis dalam beberapa tahun terakhir. Dalam percakapan makan malam, ia menyatakan ketidaksetujuannya dengan pandangan Kirk. Meskipun tidak berafiliasi dengan partai politik dan tidak memilih dalam dua pemilihan terakhir, ayah dan ibunya diketahui sebagai pendukung Republik.

Pesan-pesan di Discord milik Robinson berisi instruksi tentang cara menyimpan dan membuang senjata api. Selongsong peluru yang ditemukan bersama senapan bolt-action bertuliskan kalimat provokatif.

Robinson ditahan tanpa jaminan atas beberapa dakwaan, termasuk pembunuhan berat. Sidang pertamanya dijadwalkan Selasa mendatang. Gubernur Cox menyatakan pihak berwenang akan menuntut hukuman mati.