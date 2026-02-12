Teror Kampus Anapa Rusia

Sebuah insiden penembakan menggemparkan sebuah perguruan tinggi di wilayah selatan Rusia, menyebabkan seorang petugas keamanan tewas dan tiga orang lainnya luka-luka. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pelaku penembakan diidentifikasi sebagai seorang mahasiswa yang kini telah diamankan pihak berwenang. Tragedi ini terjadi di sebuah perguruan tinggi teknik di kota Anapa, Laut Hitam, yang berdekatan dengan wilayah Krimea yang dianeksasi Moskow.

Peristiwa kekerasan bersenjata di lingkungan pendidikan, yang dulunya merupakan anomali di Rusia, kini menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Serangan serupa semakin sering terjadi, dengan lonjakan signifikan dalam beberapa bulan terakhir, memicu kekhawatiran publik dan pemerintah.

Gubernur wilayah Krasnodar, Veniamin Kondratyev, mengonfirmasi insiden yang terjadi pada Rabu (11/2) waktu setempat ini. Menurut Kondratyev, korban tewas adalah seorang petugas keamanan yang menunjukkan keberanian luar biasa. "Dia adalah orang pertama yang tertembak, namun dengan sigap bereaksi dan segera menghubungi aparat penegak hukum," jelas Kondratyev. "Tindakannya yang cepat berhasil mencegah pelaku masuk lebih jauh ke dalam gedung perguruan tinggi teknik," tambahnya, menggarisbawahi upaya heroik sang petugas dalam meminimalisir korban.

Selain korban jiwa, dua individu lainnya dilaporkan menderita "cedera sedang" dan saat ini sedang menjalani perawatan. Pihak berwenang masih terus mengklarifikasi jumlah pasti korban yang terdampak. Menyikapi tragedi ini, Kondratyev dengan tegas menyatakan, "Ini adalah kejahatan yang mengerikan," mencerminkan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut.

Rekaman video yang beredar di media sosial, meskipun belum terverifikasi secara resmi, memperlihatkan seorang pemuda berpakaian serba hitam dengan tangan terangkat di dekat pintu masuk kampus. Latar belakang rekaman menunjukkan dekorasi kampus yang menampilkan simbol-simbol kemenangan Uni Soviet atas Nazi, sebuah detail yang menambah konteks visual lokasi kejadian.

Insiden di Anapa ini menambah daftar panjang kekerasan di institusi pendidikan Rusia yang terjadi hanya dalam bulan ini. Sebelumnya, otoritas telah mencatat serangan penikaman di sebuah universitas di wilayah Ural, penikaman yang dilakukan oleh seorang siswi di sebuah sekolah di Siberia, serta penembakan oleh seorang siswa di Rusia tengah. Pola ini mengindikasikan adanya masalah yang lebih luas terkait keamanan di lingkungan belajar.

Tragedi Anapa terjadi hanya sehari setelah Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB), Alexander Bortnikov, secara terbuka mendesak para pemimpin regional untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan di sekolah, menyusul lonjakan serangan yang terjadi. Dalam sidang Komite Anti-Terorisme Nasional, Bortnikov dilaporkan oleh media pemerintah Rusia menyatakan bahwa "langkah-langkah pencegahan di kalangan anak muda masih belum memadai." Ia juga secara spesifik memperingatkan adanya "musuh" yang berupaya mengeksploitasi kaum muda melalui platform media sosial, menyoroti dimensi ancaman yang lebih kompleks.