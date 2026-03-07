Terkuak Saudi Ultimatum Iran Jangan Salah Langkah

Ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya. Arab Saudi secara tegas memperingatkan Iran untuk tidak melakukan kesalahan perhitungan dalam melancarkan serangannya terhadap Amerika Serikat dan Israel. Peringatan ini datang di tengah gelombang serangan yang diklaim Iran. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa Riyadh menyerukan kebijaksanaan dari Teheran demi stabilitas regional yang semakin genting.

Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, menyampaikan pesan krusial ini setelah pertemuannya dengan kepala militer Pakistan. Melalui unggahan di media sosialnya, Pangeran Khalid mendesak Iran untuk menghentikan agresi yang dapat merusak keamanan dan stabilitas kawasan. "Kami membahas serangan Iran terhadap Kerajaan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikannya… Kami menekankan bahwa tindakan tersebut merusak keamanan dan stabilitas regional dan menyatakan harapan bahwa pihak Iran akan bersikap bijaksana dan menghindari salah perhitungan," tulisnya.

Peringatan Saudi bukan tanpa alasan. Dilansir dari laporan AFP dan Euronews, pada Sabtu (7/3/2026) dini hari waktu setempat, Kementerian Pertahanan Saudi mengumumkan telah mencegat empat drone yang menargetkan ladang minyak Shaybah yang vital, jauh di dalam gurun Empty Quarter. Insiden ini merupakan serangan kedua dalam beberapa jam.

Sebelumnya, kementerian yang sama juga berhasil menggagalkan serangan drone yang mengarah ke area sekitar ibu kota Riyadh. Tak hanya itu, dua rudal balistik yang menargetkan Pangkalan Udara Pangeran Sultan juga berhasil dicegat, menunjukkan peningkatan eskalasi serangan terhadap wilayah kerajaan tersebut.

Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah meluncurkan gelombang ke-23 dari "Operasi Janji Sejati 4" pada Jumat (6/3) waktu setempat. Dalam operasi ini, IRGC menyatakan telah mengerahkan sistem rudal generasi baru dalam serangan gabungan drone dan rudal yang menyasar wilayah Israel dan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Pernyataan dari Kantor Hubungan Masyarakat IRGC menyebutkan bahwa rudal berbahan bakar padat dan cair generasi baru digunakan untuk menargetkan berbagai sasaran. "Markas besar pasukan teroris AS di pangkalan Sheikh Isa, Juffair, Ali al-Salem, dan al-Azraq termasuk di antara target yang dihantam dalam gelombang ini," demikian pernyataan IRGC yang dikutip Press TV, merujuk pada pos-pos terdepan Amerika di Bahrain, Kuwait, dan Yordania.

IRGC juga menegaskan bahwa target di wilayah pendudukan Israel tidak luput dari serangan. "Juga di wilayah penting dan sensitif Be’er Sheva di wilayah pendudukan, pusat teknologi canggih, fasilitas keamanan siber, dan pusat dukungan militer termasuk di antara target," tambah IRGC, menyoroti kota yang dikenal sebagai pusat teknologi rezim Israel. Eskalasi ini memperlihatkan semakin panasnya situasi geopolitik di kawasan tersebut.