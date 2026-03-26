Terkuak Angka Fantastis Pengungsi Iran Lebanon

Gelombang pengungsian masif melanda Timur Tengah, memaksa setidaknya empat juta jiwa di Iran dan Lebanon meninggalkan rumah mereka. Data terbaru yang dihimpun Internationalmedia.co.id – News dari laporan Al Jazeera menunjukkan, krisis ini dipicu oleh eskalasi serangan militer Amerika Serikat dan Israel di kawasan tersebut.

Di Iran, situasi kemanusiaan mencapai titik kritis. Diperkirakan lebih dari tiga juta warga Iran, atau tepatnya 3,2 juta jiwa menurut Badan Pengungsi PBB (UNHCR), telah mengungsi sejak serangan AS-Israel dimulai pada 28 Februari. Angka ini melampaui 3 persen dari total populasi negara itu. Konflik ini juga telah merenggut nyawa lebih dari 1.500 orang di Iran, sebuah estimasi konservatif mengingat belum adanya rilis data resmi dari pihak berwenang.

Kehancuran infrastruktur sipil menjadi pemandangan pilu di Iran. Lebih dari 85.176 situs sipil dilaporkan rusak parah, termasuk 282 fasilitas kesehatan, 600 sekolah, dan 64.583 rumah warga. Di ibu kota Teheran saja, pemerintah kota mencatat hampir 14.000 unit hunian rusak, memaksa setidaknya 6.000 penduduk menginap di hotel-hotel kota. Dua puluh tujuh hari setelah konflik pecah, badan-badan bantuan dan negara-negara tetangga Iran telah bersiaga penuh menghadapi potensi krisis pengungsi yang lebih besar.

Dampak konflik ini juga merembet ke negara-negara perbatasan. Afghanistan menyaksikan kembalinya sebagian besar warganya dari Iran, baik karena alasan keamanan maupun pemulangan paksa. Pakistan melaporkan masuknya warga negara atau pedagang yang diizinkan, tanpa arus pengungsi signifikan. Sementara itu, Irak mencatat kepulangan skala kecil dan penyeberangan 325 warga Iran dengan alasan krisis.

Namun, Iran bukan satu-satunya negara yang terperosok dalam krisis pengungsian akibat perang yang meluas ini. Di Lebanon, lebih dari satu juta orang telah terpaksa mengungsi dari rumah mereka.

Tentara Israel telah memperluas perintah evakuasi paksa bagi penduduk Lebanon selatan, mencakup area dari Sungai Litani hingga utara Sungai Zahrani, sekitar 40 km utara perbatasan Israel. Menurut Dewan Pengungsi Norwegia, perintah evakuasi besar-besaran Israel kini mencakup lebih dari 1.470 km persegi, atau sekitar 14 persen dari wilayah negara tersebut. Pasukan darat Israel juga memperluas pendudukan de facto di sebagian wilayah Lebanon selatan, dengan klaim ingin menciptakan "zona penyangga".

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat jumlah total pengungsi terdaftar di Lebanon telah mencapai 1.049.328 jiwa, dengan 132.742 di antaranya tinggal di tempat penampungan kolektif. Namun, laju pengungsian telah melampaui kapasitas penampungan negara tersebut. Banyak keluarga kesulitan mendapatkan akomodasi, terpaksa menghabiskan malam di jalanan, kendaraan, atau ruang publik karena tempat-tempat penampungan sudah penuh.

Dalam dua minggu terakhir saja, lebih dari 250.000 orang telah meninggalkan Lebanon, peningkatan 40 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sebagian besar pergerakan keluar ini menuju negara tetangga Suriah. Hingga 17 Maret, lebih dari 125.000 orang telah menyeberangi perbatasan, dengan hampir setengahnya adalah anak-anak. Mayoritas adalah warga negara Suriah, namun sekitar 7.000 warga Lebanon juga termasuk di antara mereka yang mencari perlindungan.

Krisis kemanusiaan yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah ini terus memburuk, meninggalkan jutaan jiwa dalam ketidakpastian dan membutuhkan perhatian global yang mendesak.