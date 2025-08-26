Internationalmedia.co.id memberitakan penangkapan seorang pejabat tinggi Rusia yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan dana proyek benteng perbatasan. Peristiwa ini menambah daftar panjang skandal korupsi yang mengguncang pemerintahan Rusia, khususnya di tengah konflik dengan Ukraina. Penangkapan ini terjadi setelah serangkaian serangan lintas perbatasan Ukraina yang memaksa Kremlin untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyelewengan dana pertahanan.

Gubernur Kursk, Alexander Khinstein, mengumumkan penahanan Vladimir Bazarov, Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Gubernur wilayah Kursk, melalui pernyataan di Telegram. Khinstein menegaskan bahwa prestasi sebelumnya bukan jaminan kebal hukum. Bazarov sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Belgorod, wilayah lain yang juga menjadi sasaran serangan Ukraina. Menurut Khinstein, penyelidikan terkait dengan peran Bazarov dalam pembangunan benteng pertahanan.

Kantor berita TASS, mengutip sumber penegak hukum, melaporkan bahwa Bazarov diselidiki atas dugaan penggelapan dana sebesar 1 miliar Ruble (sekitar Rp 201,7 miliar). Angka tersebut menunjukkan skala besar dugaan korupsi yang terjadi. Kasus ini menambah daftar panjang pejabat Rusia yang tersandung kasus korupsi, terutama yang berkaitan dengan pengadaan dan pembangunan pertahanan.

Serangan Ukraina ke wilayah Kursk pada Agustus lalu, yang merupakan penyerbuan besar-besaran pertama ke wilayah Rusia sejak Perang Dunia II, menjadi pemicu utama penyelidikan ini. Kegagalan pertahanan wilayah tersebut diduga terkait dengan penyelewengan dana yang dilakukan oleh sejumlah pejabat. Kasus serupa juga menimpa Gubernur Kursk sebelumnya, Alexei Smirnov, yang kini menunggu persidangan atas tuduhan penyalahgunaan dana militer. Tragisnya, mantan Gubernur Kursk lainnya, Roman Starovoyt, ditemukan tewas bunuh diri setelah dipecat dari jabatannya dan diduga akan ditangkap atas tuduhan korupsi.

Kasus Bazarov menjadi bukti nyata dampak korupsi terhadap keamanan nasional Rusia dan menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem pengawasan dan akuntabilitas di pemerintahan. Penyelidikan yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dan membawa para pelaku ke meja hijau.