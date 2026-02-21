Situasi Iran Memanas Dua Negara Eropa Serukan Warga Pulang

Internationalmedia.co.id – News – Dua negara Eropa, Swedia dan Serbia, secara serentak mengeluarkan imbauan mendesak bagi warga negaranya yang berada di Iran untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Langkah drastis ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan diplomatik dan ancaman tindakan militer yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait program nuklir Republik Islam Iran.

Kementerian Luar Negeri Serbia, melalui pernyataan terbarunya yang dirilis pada akhir pekan, menegaskan kembali peringatan yang sebelumnya telah disampaikan sejak pertengahan Januari. Mereka secara tegas tidak menyarankan perjalanan ke Iran dalam waktu dekat dan mendesak semua warga Serbia yang saat ini berada di sana untuk segera mencari jalan keluar. Peringatan ini didasari oleh situasi keamanan yang memburuk, termasuk penindakan keras oleh otoritas Iran terhadap gerakan protes massal yang mematikan.

Senada dengan Serbia, Menteri Luar Negeri Swedia, Maria Malmer Stenergard, juga menyuarakan keprihatinan serupa. Melalui akun media sosial X pribadinya, ia menyampaikan "seruan keras" kepada seluruh warga Swedia di Iran untuk segera mengamankan diri dan meninggalkan negara tersebut.

Di sisi lain, pemerintah Iran pada Jumat lalu menyatakan harapannya untuk mencapai kesepakatan cepat dengan Amerika Serikat terkait program nuklir Teheran, yang telah lama menjadi pemicu ketegangan antara kedua negara. Namun, harapan tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden Trump yang secara terbuka "mempertimbangkan" opsi serangan militer terbatas terhadap Iran, jika jalur negosiasi menemui jalan buntu. Ancaman ini diperkuat dengan perintah Trump untuk peningkatan kekuatan angkatan laut besar-besaran di Timur Tengah, sebagai upaya menekan Teheran.

Sebagai demonstrasi kekuatan, kapal induk Amerika Serikat USS Gerald R. Ford, yang dikenal sebagai kapal induk terbesar di dunia, dilaporkan telah memasuki Laut Mediterania pada Jumat waktu setempat. Kapal raksasa ini, yang diperintahkan langsung oleh Trump untuk menuju Timur Tengah, terlihat melintasi Selat Gibraltar, jalur vital yang menghubungkan Samudra Atlantik ke Mediterania. Kedatangan USS Gerald R. Ford akan melengkapi kehadiran kapal induk AS lainnya, USS Abraham Lincoln, beserta kapal-kapal perang pengiringnya yang telah lebih dulu ditempatkan di kawasan strategis tersebut, semakin memperketat tekanan militer di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran.