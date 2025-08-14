Serangan Drone Bikin Kilang Minyak Rusia Terbakar!

Serangan drone Ukraina kembali membuat geger. Internationalmedia.co.id melaporkan, puluhan drone dilaporkan menyerang Rusia pada Rabu malam hingga Kamis dini hari waktu setempat. Akibatnya, tiga orang terluka dan kebakaran hebat melanda dua wilayah di Rusia selatan, salah satunya kilang minyak.

Video yang beredar di media sosial memperlihatkan kobaran api yang dahsyat di kilang minyak Volgograd, sekitar 470 kilometer dari garis depan pertempuran. Gubernur wilayah Volgograd, Andrei Bocharov, menyatakan puing-puing serangan menyebabkan tumpahan minyak yang kemudian terbakar.

Di wilayah Belgorod, sebuah drone dilaporkan menghantam sebuah mobil hingga terbakar dan melukai tiga orang. Gubernur Vyacheslav Gladkov mengunggah video kejadian tersebut di Telegram. Pihak berwenang langsung mengerahkan tim penyelamat ke lokasi kejadian.

Hingga saat ini, Ukraina belum memberikan pernyataan resmi terkait serangan tersebut. Namun, serangan balasan terhadap infrastruktur Rusia yang berjarak ratusan kilometer dari perbatasan telah menjadi strategi Kyiv sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Kyiv berdalih serangan tersebut sebagai pembalasan atas serangan Moskow terhadap warga sipil Ukraina.

Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah mencegat 44 drone Ukraina, termasuk tujuh di atas Krimea. Serangan ini terjadi menjelang pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska, pertemuan pertama antara kedua pemimpin negara tersebut sejak 2021. Pertemuan tersebut tentu saja menjadi sorotan dunia di tengah ketegangan yang terus meningkat.