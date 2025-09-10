Serangan Brutal di Yaman, Korban Tewas Berjatuhan

Internationalmedia.co.id melaporkan tragedi mengerikan yang terjadi di Yaman. Serangan yang diduga dilakukan Israel di Sanaa, ibu kota Yaman, telah menewaskan sedikitnya 35 warga sipil dan melukai lebih dari 131 lainnya. Angka korban jiwa ini disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Houthi, Anees Alasbahi, melalui akun X (sebelumnya Twitter) pada Kamis (11/9/2025). Alasbahi menyebut serangan tersebut sebagai "kejahatan Zionis yang berbahaya".

Informasi awal dari berbagai sumber, termasuk Al Jazeera dan Al Masirah, menyebutkan bahwa serangan udara menargetkan markas komando di Sanaa. Laporan dari warga Sanaa kepada Reuters mengungkap lokasi serangan berada di sebuah tempat persembunyian tersembunyi di antara dua gunung. Lokasi ini diduga digunakan sebagai markas komando dan kontrol.

Pihak berwenang Yaman, termasuk juru bicara Kementerian Kesehatan dan juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, telah mengkonfirmasi serangan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel terkait insiden memilukan ini. Internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi terbaru seiring ketersediaannya.