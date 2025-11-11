Sarkozy Bebas, Durian Jadi Identitas Negara? Ini 5 Headline Dunia yang Bikin Penasaran!

Internationalmedia.co.id – Dunia internasional diwarnai berbagai peristiwa menarik hari ini, mulai dari pembebasan mantan presiden hingga permintaan penetapan buah nasional. Berikut rangkuman lima berita terpopuler yang berhasil menarik perhatian pembaca:

Sarkozy Hirup Udara Bebas: Mantan Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, akhirnya dibebaskan dari penjara setelah permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan pengadilan. Ia sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 20 hari terkait kasus pendanaan kampanye ilegal dari Libya. Pengadilan Banding Paris mengabulkan permohonan banding yang diajukan tim kuasa hukumnya.

Trump Ancam Petugas Bandara: Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam akan memotong gaji petugas bandara yang absen selama shutdown pemerintah. Bahkan, Trump menjanjikan bonus hingga US$ 10.000 bagi petugas yang tetap bekerja. Ancaman ini disampaikan melalui media sosial Truth Social.

Rusia Gagalkan Aksi Pencurian Jet Tempur: Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) berhasil menggagalkan rencana pencurian jet tempur MiG-31 yang didalangi oleh mata-mata Ukraina dan Inggris. Mereka berupaya membujuk pilot Rusia untuk mencuri jet tempur yang dilengkapi rudal hipersonik Kinzhal dengan imbalan US$ 3 juta. Jet tempur itu rencananya akan diterbangkan ke pangkalan udara NATO di Rumania.

Durian Jadi Buah Nasional Malaysia? Asosiasi Produsen Durian Malaysia (ADM) mendesak pemerintah untuk menetapkan durian sebagai buah nasional Malaysia. Mereka menyebut durian sebagai "identitas nasional" Malaysia dan telah mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan. ADM juga mengusulkan tanggal 7 Juli sebagai Hari Durian Nasional.