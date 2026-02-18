Sara Duterte Siap Guncang Pilpres Filipina 2028

Internationalmedia.co.id – News – Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, secara mengejutkan mengumumkan pencalonannya sebagai presiden untuk Pemilu 2028 mendatang. Pengumuman ini disampaikan pada Rabu (18/2) di Manila, di tengah ketegangan politik yang memanas antara dirinya dan Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Dalam pidato singkatnya, Sara Duterte menyatakan kesiapannya untuk memimpin negara dengan penuh dedikasi. "Saya menawarkan hidup saya, kekuatan saya, dan masa depan saya untuk melayani negara kita," ujarnya. Ia kemudian menegaskan komitmennya dengan lantang, "Saya Sara Duterte. Saya akan mencalonkan diri sebagai Presiden Filipina."

Putri mantan Presiden Rodrigo Duterte ini tidak segan menyerang rekam jejak Marcos Jr. yang menjabat sejak tahun 2022. Ia menuduh Marcos Jr. melakukan praktik korupsi dan tidak menepati janji kampanye yang telah disepakati selama aliansi singkat mereka di Pilpres 2022. "Dalam beberapa bulan pertama masa jabatan kami, saya sudah melihat kurangnya ketulusan Bongbong Marcos Jr terkait janji-janji yang disampaikannya selama kampanye, serta sumpah setianya kepada negara," kata Sara, menggunakan nama panggilan Marcos Jr. Perseteruan antara klan Duterte dan Marcos ini telah menjadi sorotan publik sepanjang tahun 2025.

Sebelumnya, Sara Duterte sempat dimakzulkan dari jabatan Wapres tahun lalu, namun Mahkamah Agung Filipina membatalkan pemakzulan tersebut karena adanya masalah prosedural.

Pengumuman ini juga datang hanya beberapa hari sebelum ayahnya, Rodrigo Duterte, menghadapi sidang praperadilan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda. Sidang tersebut akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan kasus tuduhan kejahatan kemanusiaan terkait penumpasan narkoba brutal di Filipina ke persidangan utama.

Ironisnya, Sara sendiri kembali menghadapi upaya pemakzulan dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa anggota rohaniwan Filipina mengajukan gugatan pemakzulan terhadapnya pada 9 Februari lalu, salah satu dari tiga gugatan dalam hitungan hari. Berdasarkan Konstitusi Filipina, gugatan pemakzulan oleh publik akan memicu persidangan di Senat. Jika Senat memutuskan bersalah, karier politik Sara bisa berakhir, menghalangi jalannya menuju Pilpres 2028 dan menambah kompleksitas dinamika politik Filipina.