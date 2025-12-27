Salju Maut di Tol Tokyo Puluhan Kendaraan Terlibat

Sebuah insiden mengerikan mengguncang jalan tol di utara Tokyo, Jepang, ketika puluhan kendaraan terlibat dalam tabrakan beruntun masif. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, kecelakaan yang terjadi pada Jumat malam (26/12/2025) ini menewaskan dua orang dan menyebabkan 26 lainnya terluka, lima di antaranya serius.

Peristiwa nahas ini berlangsung sekitar pukul 19.30 waktu setempat di Jalan Tol Kan-etsu, tepatnya di wilayah kota Minakami. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa setidaknya 57 kendaraan terlibat dalam insiden tersebut, dengan lebih dari sepuluh di antaranya dilalap api.

Investigasi awal menunjukkan bahwa tabrakan dipicu oleh dua truk yang saling bertabrakan di ruas jalan lurus setelah sedikit tikungan. Kondisi cuaca yang ekstrem dengan salju lebat dan jalan yang licin diyakini menjadi faktor utama yang memperparah situasi, memicu efek domino tabrakan beruntun yang tak terhindarkan.

Api yang berkobar dari belasan kendaraan baru berhasil dipadamkan setelah tujuh setengah jam perjuangan petugas. Dua jenazah ditemukan di antara puing-puing mobil yang ringsek, salah satunya diidentifikasi sebagai seorang wanita berusia 77 tahun. Sementara itu, dari 26 korban luka, lima di antaranya dilaporkan mengalami cedera serius dan masih dalam penanganan medis intensif.

Akibat insiden ini, Jalan Tol Kan-etsu ditutup total di kedua arah, membentang antara persimpangan Yukawa di Prefektur Niigata dan Tsukiyono di Prefektur Gunma. Truk derek telah dikerahkan untuk mengevakuasi kendaraan yang hancur, namun proses pembersihan diperkirakan akan memakan waktu yang sangat lama. Belum ada kepastian kapan jalan tol vital ini dapat dibuka kembali untuk umum.