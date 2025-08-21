Remaja 17 Tahun Terancam 10 Tahun Penjara

Seorang remaja 17 tahun di Skotlandia divonis 10 tahun penjara karena merencanakan serangan pembakaran masjid. Informasi ini didapat Internationalmedia.co.id dari laporan AFP. Motivasi pelaku yang terinspirasi oleh Adolf Hitler mengejutkan publik.

Penangkapan terjadi Januari lalu di Greenock, Skotlandia. Remaja tersebut membawa ransel militer berisi pistol angin Glock, amunisi, lakban, kartrid gas, dan kaleng aerosol. Polisi menemukan peta interior masjid di ponselnya, serta daftar tokoh yang menginspirasi ideologinya, termasuk Hitler, Mussolini, dan Anders Behring Breivik.

Penggeledahan rumah pelaku mengungkap buku "Mein Kampf", pisau, topeng, dan bahan-bahan pembuatan bom. Pengadilan Tinggi Glasgow menjatuhkan vonis setelah remaja tersebut mengaku bersalah atas dua tuduhan terorisme. Karena masih di bawah umur, ia akan menjalani hukuman di lembaga pembinaan remaja sebelum dipindahkan ke penjara dewasa. Setelah bebas, ia akan diawasi selama delapan tahun. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan bahaya ekstremisme dan penyebaran ideologi kebencian.